П'ятеро вболівальників болгарського «Левскі» потрапили до лікарні після жорстоких сутичок із фанатами французького «Марселя» напередодні матчу Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Сутички перед матчем

Інциденти сталися безпосередньо перед початком зустрічі на стадіоні «Велодром» і супроводжувалися киданням різних предметів та піротехніки між групами прихильників обох команд.

Найбільше загострення відбулося приблизно за десять хвилин до стартового свистка. Кілька фанатів «Марселя» вибігли з домашнього сектору та, судячи з відеозаписів, почали переслідувати групу болгарських уболівальників. Згодом вони прорвалися до гостьового сектору, де перебували близько 500 прихильників «Левскі».

За інформацією поліції Марселя, п'ятьох громадян Болгарії доправили до лікарні з травмами очей, ушкодженнями голови та вивихом плеча. Ще шестеро людей отримали медичну допомогу безпосередньо на місці події. Правоохоронці повідомили, що всі постраждалі були болгарськими вболівальниками. Станом на момент оприлюднення інформації про затримання причетних до сутичок не надходило.

Працівникам служби безпеки вдалося відновити порядок, тому матч розпочався за розкладом. Водночас повністю уникнути нових інцидентів не вдалося: окремі сутички між фанатами виникали й під час гри, зокрема в перерві. Зокрема, фанати Левскі дозволяли собі нацистські жести у бік «Марселя».

Реакція на насильство

Головний тренер «Левскі» Хуліо Веласкес назвав те, що сталося, неприйнятним для футболу та висловив підтримку постраждалим уболівальникам. «Це дуже прикрий епізод. Такі інциденти неприйнятні для футболу. Я підтримую фанатів, які опинилися в цій ситуації. Сподіваюся, що нічого серйозного не сталося. Мені дуже сумно через те, що трапилося», – заявив іспанський фахівець.

Його колега з «Марселя» Бруно Женезіо також засудив поведінку учасників сутичок. За його словами, насильство стало особливо прикрим явищем на тлі загальної ситуації в суспільстві. «Ми живемо в часи, коли насильство стало частиною нашого суспільства. Тому це дуже, дуже прикро», – зазначив наставник французької команди.

Сам матч завершився перемогою «Марселя» з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі на 28-й хвилині з пенальті забив Аміне Гуїрі.

Нагадаємо, що матч Ліги націй КОНКАКАФ завершився масовою бійкою.