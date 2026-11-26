Вірджіл ван Дейк став важливою фігурою на «Енфілді»

Англійський «Ліверпуль» готовий запропонувати оборонцю Вірджілу ван Дейку продовження договору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TEAMtalk.

Водночас мерсисайдці не форсуватимуть пролонгацію контракту. Менеджмент «червоних» прагне оцінити виступи ван Дейка в другій половині сезону. Після цього «Ліверпуль» ухвалить остаточно рішення щодо продовження співпраці.

Англійський гранд цінує лідерські якості нідерландця. Також керівництву клубу до вподоби вплив ван Дейка на молодих виконавців. Центрбек задоволений своїм статусом на «Енфілді» та готовий підписати угоду на нетривалий період пізніше.

Ван Дейк у нинішньому сезоні провів 17 матчів у всіх турнірах. Кольори «Ліверпуля» він захищає з 2018 року. За цей час оборонець завоював два титули чемпіона Англії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2018/19, виграв інші трофеї.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.