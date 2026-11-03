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16-річний дебютант та результативний Класикер: результати восьмого туру Бундесліги 2026/27

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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16-річний дебютант та результативний Класикер: результати восьмого туру Бундесліги 2026/27
16-річний гравець «Айнтрахта» став однією з головних зірок туру
фото: ФК «Айнтрахт»

Головною подією тижня у Бундеслізі стало протистояння грандів

У німецькій Бундеслізі відбулися матчі восьмого туру. Про головні події ігрового тижня німецької першості у цьому огляді повідомляє «Главком».

Дебютант «Айнтрахта» увійшов в історію

Матч проти «Гамбурга» запам’ятався для «Айнтрахта» не лише перемогою з рахунком 3:1, а й історичним дебютом Ніко Ілічевича. Юний футболіст з’явився на полі наприкінці зустрічі, а напередодні йому виповнилося лише 16 років. Завдяки цьому виходу Ілічевич також став одним із наймолодших гравців в історії Бундесліги. 

Але сам матч складався для франкфуртців дуже непросто. Після автоголу Ауреле Амарея Омари на 10-й хвилині господарі швидко відігралися завдяки Мофі. Після перерви «Айнтрахт» перехопив ініціативу та забив ще двічі, коли відзначилися Оньєдіка й Ебноуталіб. 

Класикер видався особливо напруженим

Протистояння «Баварії» та дортмундської «Боруссії» цього разу не визначило переможця, хоча мюнхенці двічі виходили вперед. Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму завдяки Конраду Лаймеру, але після перерви Серу Гірассі відновив рівновагу. Згодом Дайо Упамекано знову вивів «Баварію» вперед, і здавалося, що команда зможе втримати перевагу. Проте дортмундці не припинили атакувати та на 89-й хвилині вирвали нічию завдяки голу Фабіо Сілви.

Додаткової напруги зустрічі додав нереалізований пенальті Гаррі Кейна: переможець «Золотого м'яча» не скористався нагодою збільшити перевагу своєї команди. А вже в компенсований час Леннарт Карл міг принести мюнхенцям перемогу, проте після його удару м’яч влучив у поперечину. 

«Баєр» уперше в сезоні програв удома

«Баєр» зазнав першої домашньої поразки в поточному сезоні Бундесліги, поступившись «Штутгарту» з рахунком 2:4. «Штутгарт» потужно провели перший тайм і ще до перерви забили тричі: дубль оформив Ермедін Демирович, а між його голами відзначився Джеймі Левелінг. Після відпочинку «Штутгарт» продовжив атакувати, і на 51-й хвилині Усман Ель-Ханнус довів перевагу до 1:3, а згодом рахунок став і 1:4.  

«Баєр» спробував повернути інтригу, бо Малік Маза забив другий м’яч господарів на 79-й. Проте цього виявилося недостатньо, щоб відігратися після невдалого старту другого тайму. «Штутгарту» вдалося втримати перевагу та здобути переконливу виїзну перемогу. 

Наступний тур Бундесліги пройде 6-8 листопада. А з усіма результатами восьмого туру можна ознайомитися нижче. 

Бундесліга 2026/27. Восьмий тур

Ельферсберг   4:1 (3:0) Майнц
Голи: Кайдель (7), Оньєка (26), Краттенмахер (45+1), Кемпбелл (90) – Голлербах (90+2)
Баварія 2:2 (1:0) Боруссія Дортмунд
Голи: Лаймер (38), Упамекано (66) – Гірассі (60), Сілва (89)
Вердер  2:0 (0:0) Гоффенхайм
Голи: Фюллькруг (57), Дінкчі (82)
Шальке 0:2 (0:1) РБ Лейпциг 
Голи: Нуса (37), Ромуло (78)
Боруссія М  0:0 (0:0) Падерборн 
Баєр  2:4 (1:2) Штутгарт 
Голи: Шик (28), Маза (79) – Демірович (14, 65), Левелінг (22), Ель-Ханнус (51)
Аугсбург  1:2 (1:0) Фрайбург 
Голи: Грегорич (18) – Матанович (65), Ірі (85)
Айнтрахт 3:1 (1:1) Гамбург 
Голи: Омарі (автогол, 10), Оньєдіка (47), Ебнуталіб (69) – Моффі (14)
Уніон 1:1 (1:0) Кельн 
Голи: Габерер (10) – Ель-Мала (79)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що минулого тижня аутсайдер німецького чемпіонату вперше у сезоні зумів завершити матч на свою користь

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Теги: Гаррі Кейн Дайо Упамекано футбол Бундесліга ФК Баварія ФК Боруссія (Дортмунд)

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