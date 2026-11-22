Нападник американського «Інтера Маямі» Ліонель Мессі навмисне жбурнув м'яч в обличчя супернику під час поєдинку плейоф Вищої ліги футболу (МЛС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Негідний статусу аргентинця епізод травився під кінець першого тайму протистояння з «Коламбус Крю». Мессі взявся вкинути м'яч із-за бокової лінії, а нападник огайців Гонсало Тапія спробував тому завадити. Ветеран «чапель» спершу притиснув м'яч до обличчя опонента, а потім сильно кинув у голову.

Lionel Messi takes a throw-in off Gonzalo Tapia's face https://t.co/jX3tTuojHe November 22, 2026 Tom Bogert Ліонель Мессі забув, що став кумиром для багатьох

Тапія від несподіваного та сильного удару впав на газон. Утім, арбітр вирішив, що в інциденті завинили обоє футболістів. Тож показав і Мессі, і Тапії лише жовті картки.

«Усі знають, що він заслуговував на більше, ніж жовта картка. Це справді сумно», – заявив керманич «Крю» Лоран Куртуа після поєдинку.

Зрештою, «Коламбус» узяв реванш інакше. Огайці впевнено переграли «Інтер Маямі» (3:0) в першому матчі 1/8 фіналу МЛС. Скривджений Мессі Тапія оформив дубль. Друге побачення команд відбудеться 28 листопада.

До слова, нещодавно Росія опинилася під загрозою втрати членства у ФІФА. Російський футбольний союз розгляне допуск до змагань команд із окупованих регіонів України. Ідеться про фейковий «Севастополь».

Нагадаємо, раніше ФІФА суворо покарала Єгипет за критику суддівства на Чемпіонаті світу 2026. Дисциплінарний комітет вирішив покарати трьох представників «фараонів». Під санкціями опинилися головний тренер, менеджер і нападник національної команди.