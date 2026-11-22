Сьогодні, 22 листопада, «Ліверуль» на арені «Енфілд» прийме «Манчестер Юнайтед» у рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Ліверпуль» – «Манчестер Юнайтед»

Шанси мерсисайдців на 14:20 22 листопада виглядають переконливішими, вважають фахівці GGBET. На домашню звитягу «Ліверпуля» закладено коефіцієнт 1,73. Тим часом імовірну перемогу МЮ оцінено кефом 4,66. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 4,20. Зате на мінімальну перемогу манкуніанців (1:0) запропоновано коефіцієнт 14,00. Натомість на тотал більше 3,0 закладено кеф 1,77.

Передматчевий стан команд

Перед міжнародною паузою «Ліверпуль» переграв лондонський «Крістал Пелас» (3:1). Голи до свого активу записали півзахисники Мак Аллістер і Вірц, а також форвард Ісак. Натомість в позаминулому турі АПЛ мерсисайдці поступилися столичному «Арсеналу» (0:1).

«Манчестер Юнайтед» у попередньому турі національної першості розписав яскраву нічию з бірмінгемською «Астон Віллою» (4:4). Забиті м'ячі оформили хавбеки Фернандеш і Тілеманс, форвард Зіркзе та оборонець Доргу. Перед цим «червоні дияволи» програли лондонському «Челсі» (0:2).

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Орієнтовні склади команд

«Ліверпуль»: Аліссон – Араухо, Жаке, ван Дейк, Керкез – Собослаї, Мак Аллістер – Гакпо, Вірц, Баркола – Ісак

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс – Йоро, Магвайр, Мартінес, Далот – Тілеманс, Мейну – Діалло, Фернандеш, Кунья – Мбемо

Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли 68 матчів у Прем'єр-лізі. Перевага на боці МЮ – 31 перемога проти 20-ти в мерсисайдців. Унічию завершилися 17 поєдинків.

У минулому сезоні манкуніанці двічі переграли «Ліверпуль». Спершу МЮ переміг на виїзді (2:1). На голи нападника Мбемо та оборонця Магвайра мерсисайдці змогли відповісти лише забитим м'ячем вінгера Гакпо. Домашня перемога «червоних дияволів» теж була близькою (3:2). Голами відзначилися нападники Кунья і Шешко, а також хавбек Мейну. За «Ліверпуль» забиті м'ячі оформили півзахисник Собослаї та той же Гакпо.

Де дивитися матч «Ліверпуль» – «Манчестер Юнайтед»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Setanta Sports. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 18:30 за київським часом на каналі Setants Sports.