Сьогодні, 22 листопада, київське «Динамо» прийме столичну «Оболонь» в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Оболонь»

Шанси столичного гранда на 8:00 22 листопада виглядають значно привабливішими, впевнені букмекери GGBET. На потенційну перемогу команди Мацея Кендзьорека виставлено коефіцієнт 1,26. Тим часом імовірний успіх «пивоварів» оцінено кефом 13,00. На нічию за підсумком 90 хвилин закладено бал 6,20. Натомість на розгром у виконанні «Динамо» (3:0) запропоновано коефіцієнт 6,90. Зате на тотал менше 1,5 виставлено кеф 4,23.

Передматчевий стан команд

«Біло-сині» перед міжнародною паузою розписали нічию з донецьким «Шахтарем» (0:0). До того «Динамо» здолало криворізький «Кривбас» (2:0). Голами відзначилися форвард Пономаренко та вінгер Ярмоленко.

Тим часом «Оболонь» в малому дербі Києва розійшлася миром із «Лівим Берегом» (1:1). Єдиний м'яч виявився автоголом голкіпера суперника Жмурка. А в позаминулому турі «пивовари» поступилися «Шахтарю» (0:2).

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Історія очних зустрічей

У новітній історії команди зіграли шість поєдинків у Прем'єр-лізі. «Динамо» жодного разу не програло – п'ять перемог. Один матч «пивовари» зуміли звести внічию.

У минулому сезоні суперники спершу розписали нічию (2:2). У складі «Оболоні» забили нападники Нестеренко й Устименко. За «біло-синіх» голи до свого активу записали оборонці Караваєв і Михавко. Далі «Динамо» здобуло домашню перемогу (2:1). Забиті м'ячі оформили вінгер Ярмоленко та форвард Пономаренко, а в лавах «пивоварів» відзначився той же Устименко.

Де дивитися матч «Динамо» – «Оболонь»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в кабельних мережах. Традиційно домашні матчі «Динамо» також у прямому ефірі транслює телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.