Центрбек київського «Динамо» Томаш Кендзьора розкішним ударом відкрив рахунок у протистоянні зі столичною «Оболонню» у 13-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Поляк скористався нагодою після стандарту. Шапаренко подав кутовий з лівого флангу на ближню стійку, де Кендзьора ефектно зіграв п'ятою у дотик. М'яч за незвичною траєкторією полетів у дальній кут воріт.

Томаш Кендзьора забив на 3-й хвилині

Для польського оборонця цей гол – перший після повернення в «Динамо». До лав «біло-синіх» Кендзьора приєднався влітку. Раніше він захищав кольори столичного гранда в 2017-2022 роках.

Кендзьора в нинішньому сезоні зіграв 10 поєдинків у Прем'єр-лізі. Ще п'ять матчів центрбек провів у єврокубках і один – у Кубку України. Також за плечима оборонця один поєдинок за збірну Польщі в Лізі націй.

До слова, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».

Нагадаємо, вінгер «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.