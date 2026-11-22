Київське «Динамо» переграло столичну «Оболонь» (4:2) у 13-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

«Біло-сині» перед міжнародною паузою розписали нічию з донецьким «Шахтарем» (0:0). До того «Динамо» здолало криворізький «Кривбас» (2:0). Голами відзначилися форвард Пономаренко та вінгер Ярмоленко.

Тим часом «Оболонь» в малому дербі Києва розійшлася миром із «Лівим Берегом» (1:1). Єдиний м'яч виявився автоголом голкіпера суперника Жмурка. А в позаминулому турі «пивовари» поступилися «Шахтарю» (0:2).

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Перебіг подій

Мацей Кендзьорек у звітному поєдинку не розраховував на низку провідних виконавців. Вінгер Ярмоленко відбував дискваліфікацію, а форвард Пономаренко зазнав ушкодження. Тож атакувальну трійку сформували легіонери – Ба, Мунгенге та Огундана.

Відкрило рахунок «Динамо» в дебюті. Допоміг «біло-синім» стандарт. Шапаренко подав кутовий на ближній кут воротарського майданчика, звідки Кендзьора п'ятою ефектно відправив м'яч у ворота «пивоварів».

Після паузи через повітряну тривогу команда Кендзьорека забила ще двічі до екватора першого тайму. Спершу Мунгенге вчасно опинився на добиванні після сейву голкіпера. А потім Огундана в дотик замкнув простріл Ба від лінії поля.

«Оболонь» швидко відквитала один гол. Щоправда, підопічним Олександра Антоненка відверто пощастило. Бущан не зміг зіграти кулаком після навісу від кутового прапорця, а на дальній стійці м'яч від Сича влетів у ворота «біло-синіх».

Та далі «Динамо» продовжило домінувати. Постріл Бражка під поперечину парирував воротар. У другому таймі Федорівський упорався з ударом Піхальонка, а Мунгенге на добиванні відправив м'яч над воротами.

Згодом голкіпер витягнув із-під поперечини ще й постріл Шапаренка. Та в наступному епізоді з хавбеком «Динамо» не врятував і Федорівський. Шапаренко майстерно реалізував одинадцятиметровий за гру рукою Прокопенка.

«Пивовари» спробували уникнути розгрому. Теслюк після прострілу Морозка пробив над воротами, а Бущан парирував удар Прокопчука впритул. Та на останній хвилині основного часу Полегенько реалізував пенальті після фолу кіпера – 4:2 у підсумку.

«Динамо» завдяки перемозі закріпилося на третій сходинці в УПЛ. «Біло-сині» набрали 26 очок. «Оболонь» залишається у зоні перехідних матчів (вісім пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. 13-й тур

«Динамо» – «Оболонь» – 4:2

Голи: Кендзьора, 3, Мунгенге, 16, Огундана, 21, Шапаренко, 56 (пенальті) – Сич, 24 (автогол), Полегенько, 90+2 (пенальті)

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До слова, донецький «Шахтар» не дотиснув «Лівий Берег» зі столиці в УПЛ. Команди розійшлися миром. На гол киянина Воробчака відповів «гірник» Аліссон.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».