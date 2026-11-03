Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Стрибали всією сім'єю. Як рідні рекордний гол Ярмоленка святкували: відео

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Стрибали всією сім'єю. Як рідні рекордний гол Ярмоленка святкували: відео
Андрій Ярмоленко став рекордсменом УПЛ
фото: ФК «Динамо»

У мережі завірусився емоційний ролик із домівки легенди вітчизняного футболу

Родина лідера київського «Динамо» Андрія Ярмоленка емоційно відсвяткувала побиття рекорда української Премєр-ліги за забитими мячами. Про це повідомляє «Главком».

Ветеран відзначився голом під завісу першого тайму протистояння з криворізьким «Кривбасом» в 11-му турі. Ярмоленко реалізував одинадцятиметровий за фол проти Пономаренка. Тепер в активі українця 125 голів на рівні УПЛ.

Рідні вінгера слідкували за матчем у прямому ефірі. Коли Ярмоленко відправив м'яч у сітку, то вдома розпочалося справжнє свято. Близькі футболіста стрибали, кричали та обіймалися.

Найкращі бомбардири УПЛ в історії

Ярмоленко побив рекорд узбецького форварда Максима Шацьких. Він у 1999-2015 роках оформив 124 м'ячі за «Динамо», столичний «Арсенал» і ужгородську «Говерлу». Натомість досвідчений вінгер усі голи забив у складі «біло-синіх», дебютувавши за гранд у сезоні 2007/08.

  • Андрій Ярмоленко («Динамо») – 125 голів
  • Максим Шацьких («Динамо», «Арсенал», «Говерла») – 124
  • Сергій Ребров («Шахтар», «Динамо») – 123
  • Євген Селезньов («Арсенал», «Шахтар», «Дніпро», «Колос», «Минай») – 117
  • Андрій Воробей («Шахтар», «Дніпро», «Арсенал», «Металіст») – 105

Переможці перегонів бомбардирів у попередні сезони Вищої ліги/УПЛ

Нападники «Динамо» втретє поспіль здобули звання найкращого голеадора. Загалом динамівці дев'ять разів ставали найкращими бомбардирами сезону. До Пономаренка таке досягнення підкорилося Сергію Реброву, Андрію Шевченку, Максиму Шацьких (двічі), Артему Мілевському, Андрію Ярмоленку та Владиславу Ванату (двічі).

  • 1992 – Юрій Гудименко («Таврія») – 12 голів,
  • 1992/93 – Сергій Гусєв («Чорноморець») – 17,
  • 1993/94 – Тимерлан Гусейнов («Чорноморець») – 18,
  • 1994/95 – Арсен Аваков («Торпедо») – 21,
  • 1995/96 – Тимерлан Гусейнов («Чорноморець») – 20,
  • 1996/97 – Олег Матвєєв («Шахтар») – 21,
  • 1997/98 – Сергій Ребров («Динамо») – 22,
  • 1998/99 – Андрій Шевченко («Динамо») – 18,
  • 1999/2000 – Максим Шацьких («Динамо») – 20,
  • 2000/01 – Андрій Воробей («Шахтар») – 21,
  • 2001/02 – Сергій Шищенко («Металург» Д) – 12,
  • 2002/03 – Максим Шацьких («Динамо») – 22,
  • 2003/04 – Георгій Деметрадзе («Металург» Д) – 18,
  • 2004/05 – Олександр Косирін («Чорноморець») – 14,
  • 2005/06 – Брандао («Шахтар»), Еммануель Окодува («Арсенал») – 15,
  • 2006/07 – Олександр Гладкий («Харків») – 13,
  • 2007/08 – Марко Девіч («Металіст») – 19,
  • 2008/09 – Олександр Ковпак («Таврія») – 17,
  • 2009/10 – Артем Мілевський («Динамо») – 17,
  • 2010/11 – Євген Селезньов («Дніпро») – 17,
  • 2011/12 – Євген Селезньов («Шахтар»), Майкон («Волинь») – 14,
  • 2012/13 – Генріх Мхітарян («Шахтар») – 25,
  • 2013/14 – Луїс Адріано («Шахтар») – 20,
  • 2014/15 – Алекс Тейшейра («Шахтар»), Ерік Бікфалві («Волинь») – 17,
  • 2015/16 – Алекс Тейшейра («Шахтар») – 22,
  • 2016/17 – Андрій Ярмоленко («Динамо») – 15,
  • 2017/18 – Факундо Феррейра («Шахтар») – 21,
  • 2018/19 – Жуніор Мораєс («Шахтар») – 19,
  • 2019/20 – Жуніор Мораєс («Шахтар») – 20,
  • 2020/21 – Владислав Кулач («Ворскла») – 15,
  • 2022/23 – Артем Довбик («Дніпро-1») – 24,
  • 2023/24 – Владислав Ванат («Динамо») – 14,
  • 2024/25 – Владислав Ванат («Динамо») – 17,
  • 2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо») – 13.

До слова, донецький «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» продовжило контракт із воротарем Нещеретом. Нова угода розрахована до літа 2031 року. Голкіпер – вихованець столичного гранда.

Читайте також:

Теги: Андрій Ярмоленко ФК «Динамо» УПЛ футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Ярмоленко (в центрі) та Андреа Мальдера (праворуч) під час пресконференції
Мальдера відреагував на історичне досягнення Ярмоленка в Прем'єр-лізі
Вчора, 15:58
Андрій Ярмоленко приймає вітання з рекордом за лічені хвилини до вилучення
Ярмоленко отримав червону картку після встановлення нового рекорду Прем'єр-ліги
Вчора, 14:50
Андрій Ярмоленко встановив новий орієнтир для голеадорів
Ярмоленко побив рекорд Шацьких за голами в чемпіонаті України
Вчора, 14:27
Андрій Ярмоленко готується стати функціонером
Лідер «Динамо» похизувався новим сертифікатом від УЄФА
15 жовтня, 18:55
«Полісся» призначило Хацкевича на посаду віцепрезидента клубу у вересні 2025 року
«Полісся» припинило співпрацю з легендою «Динамо»
Сьогодні, 13:32
Артур Ренковскі працюватиме в УПЛ
«Динамо» підсилило тренерський штаб черговим іноземцем
1 листопада, 14:57
«Біло-сині» втримали домашню перемогу
«Динамо» переграло «Рейнджерс» на старті Юнацької ліги УЄФА
28 жовтня, 16:00
«Гірники» взяли гору в Класичному протистоянні
«Шахтар» розіграв із «Динамо» путівку в чвертьфінал Кубка України
27 жовтня, 19:53
Іван Петряк зазнав жахливої травми
Колишній вінгер «Шахтаря» після моторошної травми прийняв дует із «Динамо» в лікарні
25 жовтня, 21:44

Футбол

Стрибали всією сім'єю. Як рідні рекордний гол Ярмоленка святкували: відео
Стрибали всією сім'єю. Як рідні рекордний гол Ярмоленка святкували: відео
«Полісся» припинило співпрацю з легендою «Динамо»
«Полісся» припинило співпрацю з легендою «Динамо»
«Шахтар» – «Спортінг»: де дивитися гру четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Шахтар» – «Спортінг»: де дивитися гру четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Атлетіко» – «Баварія». Прогноз і анонс на матч четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Атлетіко» – «Баварія». Прогноз і анонс на матч четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів
Помер футболіст «Тенерифе» Хесус де Мігель, який переніс зупинку серця під час гри Сегунди
Помер футболіст «Тенерифе» Хесус де Мігель, який переніс зупинку серця під час гри Сегунди
«Шахтар» – «Спортінг». Прогноз і анонс на матч четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Шахтар» – «Спортінг». Прогноз і анонс на матч четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
142K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
46K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua