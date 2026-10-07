Футбольна федерація заборонила 10-річному хлопчику з рідкісною хворобою виступати на змаганнях

Лука Паскуаль прагне з'явитися на футбольному полі в офіційних матчах за свою команду

Федерація футболу Каталонії відмовилася надати 10-річному Луці Паскуалю спеціальний дозвіл виступати в меншій віковій категорії через його надзвичайно рідкісне захворювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Mundo.

Унікальний хлопчик

Лука має зріст лише 107 сантиметрів і вагу трохи понад 10 кілограмів, тому грати проти однолітків йому фізично складно. Він має мутацію гена XRCC4 і є єдиною дитиною в Іспанії з таким захворюванням. У грудні йому виповниться 11 років. Хлопчик хоче грати у футбол разом зі своїми друзями за клуб Unió Esportiva Castellnou, однак через фізичні особливості раніше йому довелося перейти одразу на три вікові категорії вниз.

Родина звернулася до Федерації футболу Каталонії з проханням дозволити Луці отримати ліцензію в категорії до дев'яти, 11 років або іншій нижчій віковій групі. Однак відповідь виявилася негативною. Комітет федерації послався на регламент, згідно з яким вік футболіста має імперативний характер. Документ дозволяє гравцям виступати у старших категоріях, але не передбачає можливості для футболіста з ліцензією U12 грати в молодшій віковій групі.

При цьому федерація раніше повідомляла родині, що готова оформити Луці ліцензію для категорії U9, але попередила: вона не може заборонити іншому клубу подати протест через можливий вихід на поле невідповідного за віком футболіста. Однак тепер організація офіційно відмовила у спеціальному дозволі.

Реакція батьків на рішення

«Ми шоковані», – заявив батько хлопчика Іван Паскуаль. Родина наразі намагається зрозуміти, чи означає рішення повну заборону виступати в нижчій категорії, чи Лука все ж зможе грати, якщо суперники не подаватимуть протестів. Батько наголошує, що Лука може грати у футбол і дуже хоче нарешті виступати в офіційних матчах. Однак грати проти дітей, які важать утричі більше та на дві голови вищі, для нього значно складніше.

Родина вже подала апеляцію до Комітету апеляцій Федерації футболу Каталонії. Одним із запропонованих варіантів був досвід Галісії, де діє система спеціальних ліцензій для людей з інвалідністю: категорію футболіста визначають на основі медичних висновків, а не лише віку.

У каталонській федерації запевняють, що намагаються знайти чутливу та емпатичну відповідь для дитини в абсолютно винятковій ситуації. Водночас організація наполягає, що за чинними правилами не має повноважень створити персональний виняток для Луки.

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