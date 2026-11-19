Михайло Мудрик відновив тренування у загальній групі «Тоттенгема». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ТаТоТаке».

Зазначається, що проти «Іпсвіча» в АПЛ 21 листопада Мудрик ще не зіграє, а 29 листопада українець вже може вийти на поле у матчі проти «Сандерленда».

Вінгер у вересні отримав травму на тренуванні «Тоттенгема».

Нагадаємо, Михайло Мудрик розповів, як в його організм міг потрапити допінг.

Він заявив, що мельдоній можна дістати лише у східній Європі.

«Препарат міг потрапити в організм тільки в Україні. В Англії таких препаратів немає», – сказав Мудрик.

Він також зазначив, що у той період, коли допінг потрапив в його організм, в Україну приїжджав виключно в розташування національної збірної.

«У збірній варіантів потрапляння цієї речовини у мій організм можна перелічити на пальцях двох рук, і не вистачить. У збірній України абсолютно відсутня якась система охорони, яка мала б бути на такому рівні у національній збірній.

У збірній нутриціолог раз на два дні приносить кожному гравцеві стаканчик із таблетками, які потрібно випити. Перед матчами цього не роблять. Тому варіантів, як речовина могла потрапити в мій організм, чимало», – сказав футболіст.

Він також наголосив, що проблема полягає в організації процесів у збірній України.