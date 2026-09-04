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«Манчестер Сіті» визначився з капітанами команди на сезон

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Манчестер Сіті» визначився з капітанами команди на сезон
Досвідчені футболісти носитимуть пов'язку на «Етіхаді»
фото: EFE

«Містяни» обрали відразу кількох футболістів для місії

Головний тренер англійського «Манчестер Сіті» назвав капітанів команди  сезоні 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Повязку під час кампанії носитимуть голкіпер Джанлуїджі Доннарумма, оборонці Марк Геї та Рубен Діаш або форвард Ерлінг Голанд. Останні двоє були капітанами «містян» ще в міжсезоння. Двох інших новий керманич додав тепер.

У минулому сезоні пов'язку носив багаторічний лідер «Манчестер Сіті» Бернарду Сілва. Влітку він покинув «Етіхад» на правах вільного агента. Португалець захищає кольори мадридського «Реала».

У новій кампанії «містяни» наразі зіграли три поєдинки. У кожному з них капітаном «Манчестер Сіті» був Діаш. Досі він був віцекапітаном англійського гранда.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті Рубен Діаш Ерлінг Голанд Джанлуїджі Доннарумма АПЛ

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