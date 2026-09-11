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Перший бал «Шахтаря», розгроми від «Манчестер Юнайтед» та «Баварії». Яким було завершення першого туру Ліги чемпіонів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Перший бал «Шахтаря», розгроми від «Манчестер Юнайтед» та «Баварії». Яким було завершення першого туру Ліги чемпіонів
«Шахтар» нічиєю проти ПСВ відкрив лік заробленим очкам у Лізі чемпіонів
фото: ФК «Шахтар»

Ігровий тиждень у Лізі чемпіонів підійшов до свого завершення

У четвер, 10 вересня, підійшов до завершення перший ігровий тиждень Ліги чемпіонів УЄФА 2026/2027. Про це повідомляє «Главком».

Найцікавіші матчі туру

Головним матчем дня для українських вболівальників, беззаперечно, став поєдинок «Шахтаря» проти ПСВ. ПСВ активніше розпочав зустріч із «Шахтарем» та намагався постійним пресингом позбавити донеччан можливості спокійно розігрувати м'яч. Водночас саме «гірники» відкрили рахунок перед перервою: Мендоза після відбору Гомеса змістився до штрафного та влучно пробив у дальній кут. На початку другого тайму ПСВ швидко відігрався, коли Дест замкнув простріл Обіспо. Після цього команди діяли обережніше, а гострих моментів стало небагато. Найкращу нагоду вирвати перемогу мав «Шахтар», однак Траоре не переграв Коваржа в ближньому бою, тоді як Ізакі своїм ударом перевірив голкіпера ПСВ.

Але і в інших поєдинках було багато цікавого. Наприклад, своєрідним «пінг-понгом» стала зустріч «Славії» проти «Ланса». Спершу чеська команда вийшла вперед завдяки Данієлю Штурму (1:0), потім французький колектив силами Абдалли Сіми зрівняв рахунок (1:1). Далі «Славія» знову була попереду (2:1), після чого «Ланс» знову вирівняв ситуацію (2:2). Але переможна крапка була поставлена саме французами, які на 90+3-й хвилині вирвали собі перемогу 2:3. Цей матч був також цікавим і з огляду на потенційний дебют українця Назара Домчака за «Славію», але його все ж не сталося, і голкіпер поєдинок провів на лаві запасних. 

Продовжили команди і розгромну тенденцію попереднього дня. Одразу три клуби вибороли перемоги з різницею «+3» і більше. Вдалося це зробити «Баварії» проти «Буде/Глімта» (5:0), «Манчестер Юнайтед» проти «Сабаха» (4:0) та «Комо» проти «РБ Лейпцига» (4:1). Серед індивідуальних перфомансів варто згадати дубль Мікаеля Олісе, який за десять хвилин двічі поклав м'яч у ворота «Буде/Глімта». 

Наступний тур Ліги чемпіонів почнеться 13 жовтня. Однак сумувати за єврокубками вболівальникам не доведеться, адже на підході дебютні матчі Ліги Європи. 

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Ліга чемпіонів УЄФА 2026/2027. Етап ліги. Перший тур (10 вересня)

ПСВ – «Шахтар» 1:1 (0:1) 

  • Голи: Дест (48) – Мендоса (45+1)

«Фенербахче» – «Рома» 1:1 (0:1)

  • Голи: Браун (48) – Крістанте (39)

«Баварія» – «Буде/Глімт» 5:0 (0:0)

  • Голи: Мусіала (47), Кейн (61), Девіс (77), Олісе (83, 90+2)

«Комо» – «РБ Лейпциг» 4:1 (2:0)

  • Голи: Батуріна (15), дувікас (38), Діао (54), Перроне (90) - Максімович (58)

«Манчестер Юнайтед» – «Сабах» 4:0 (3:0)

  • Голи: Кунья (27), Фернандеш (42), Шешко (45), Мартінес (68)

«Славія» – «Ланс» 2:3 (0:0)

  • Голи: Штурм (51, 88) – Сіма (73), Товен (90+1), Агілар (90+3) 

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 9 вересня фіналісти минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів з перемог розпочали свій євросезон

Теги: Ліга чемпіонів ФК «Шахтар» ПСВ (Ейндховен) ФК Баварія НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Юнайтед

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