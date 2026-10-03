Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Верес» з камбеком переграв «Кудрівку» у матчі чемпіонату України

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
«Верес» з камбеком переграв «Кудрівку» у матчі чемпіонату України
«Верес» закріпився у першій половині турнірної таблиці
фото: пресслужба УПЛ

Підопічні Шандрука двічі забили у другому таймі та вирвали три очки

3 жовтня відбувся перенесений матч шостого туру Української Прем'єр-ліги між «Вересом» та «Кудрівкою». Про це повідомляє «Главком».

Гру приймав стадіон «Авангард» у місті Рівне. Стартовий свисток пролунав о 13:00 за Києвом.

Початковою датою проведення поєдинку було 12 вересня, але через повітряну тривогу гру перенесли майже на місяць.

Перший тайм завершвся перемогою гостей: після пострілу Верлея у поперечину на добиванні вдало зіграв Світюха. Втім у другій 45-хвилинці господарі поля перевернули гру за сім хвилин завдяки точним ударам Фабрісіо Яна та Гонсалвеша.

«Верес» з дев'ятьма пунктами посідає шосте місце турнірної таблиці. «Кудрівка» з двома пунктами йде останньою.

 

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

Standings provided by Sofascore

До слова, український фахівець Дмитро Чигринський залишить пост головного тренера «Красави».

Раніше, Північна Ірландія упевнено перемогла Україну в Лізі націй – синьо-жовті поступились з рахунком 0:3.

Теги: ФК Верес УПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В'ячеслав Суркіс припустився двох результативних помилок у грі з «Буковиною»
Як В'ячеслав Суркіс відреагував на сейв Ольхового у програному матчі з «Буковиною» (відео)
4 вересня, 12:59
«Карпати» повернулись на вершину таблиці УПЛ
«Карпати» з голами Русина та Сері переграли «Колос»
11 вересня, 15:16
ЛНЗ здобуло другу перемогу в сезоні УПЛ
ЛНЗ здолав «Оболонь» у матчі шостого туру чемпіонату України
12 вересня, 15:00
Команди не змогли виявити сильнішого
«Зоря» не втримала перемогу над «Буковиною» у Прем'єр-лізі
13 вересня, 19:55
Алан Маттурро відновив індивідуальні заняття
Коштовний новачок нарешті приєднався до «Шахтаря» в Україні
14 вересня, 14:22
Олександр Караваєв досягнув гросмейстерського показника
Українець з «Шахтаря» провів ювілейний матч у Прем'єр-лізі
15 вересня, 14:26
Останнім місце роботи румунського коуча була «Легія»
Йорданеску прокоментував чутки про можливе призначення на пост тренера «Динамо»
15 вересня, 15:21
Андрій Ярмоленко зробив передостанній крок до нового рекорду
Гольовий рекордсмен і тренер-легіонер отримали призи туру Прем'єр-ліги
16 вересня, 13:26
Дубль у складі господарів оформив Євгеній Смирний
«Колос» переграв «Кудрівку» у реультативному матчі Прем'єр-ліги
20 вересня, 15:46

Футбол

Син Андрія Шевченка Крістіан підписав контракт з клубом із сьомого дивізіону Англії
Син Андрія Шевченка Крістіан підписав контракт з клубом із сьомого дивізіону Англії
«Верес» з камбеком переграв «Кудрівку» у матчі чемпіонату України
«Верес» з камбеком переграв «Кудрівку» у матчі чемпіонату України
Клуб росіянина попрощався з легендою «Шахтаря» після провального старту сезону
Клуб росіянина попрощався з легендою «Шахтаря» після провального старту сезону
«Нічого страшного не сталося». Андрій Ярмоленко прокоментував поразку України від Північної Ірландії
«Нічого страшного не сталося». Андрій Ярмоленко прокоментував поразку України від Північної Ірландії
Яскрава перемога Польщі та перша поразка України: результати Ліги націй 2026/2027 за 2 жовтня
Яскрава перемога Польщі та перша поразка України: результати Ліги націй 2026/2027 за 2 жовтня
Мальдера назвав основні причини поразки України у матчі Ліги націй проти Північної Ірландії
Мальдера назвав основні причини поразки України у матчі Ліги націй проти Північної Ірландії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
84K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua