«Верес» з камбеком переграв «Кудрівку» у матчі чемпіонату України
Підопічні Шандрука двічі забили у другому таймі та вирвали три очки
3 жовтня відбувся перенесений матч шостого туру Української Прем'єр-ліги між «Вересом» та «Кудрівкою». Про це повідомляє «Главком».
Гру приймав стадіон «Авангард» у місті Рівне. Стартовий свисток пролунав о 13:00 за Києвом.
Початковою датою проведення поєдинку було 12 вересня, але через повітряну тривогу гру перенесли майже на місяць.
Перший тайм завершвся перемогою гостей: після пострілу Верлея у поперечину на добиванні вдало зіграв Світюха. Втім у другій 45-хвилинці господарі поля перевернули гру за сім хвилин завдяки точним ударам Фабрісіо Яна та Гонсалвеша.
«Верес» з дев'ятьма пунктами посідає шосте місце турнірної таблиці. «Кудрівка» з двома пунктами йде останньою.
Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27
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