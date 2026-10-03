«Верес» з камбеком переграв «Кудрівку» у матчі чемпіонату України

Підопічні Шандрука двічі забили у другому таймі та вирвали три очки

3 жовтня відбувся перенесений матч шостого туру Української Прем'єр-ліги між «Вересом» та «Кудрівкою». Про це повідомляє «Главком».

Гру приймав стадіон «Авангард» у місті Рівне. Стартовий свисток пролунав о 13:00 за Києвом.

Початковою датою проведення поєдинку було 12 вересня, але через повітряну тривогу гру перенесли майже на місяць.

Перший тайм завершвся перемогою гостей: після пострілу Верлея у поперечину на добиванні вдало зіграв Світюха. Втім у другій 45-хвилинці господарі поля перевернули гру за сім хвилин завдяки точним ударам Фабрісіо Яна та Гонсалвеша.

«Верес» з дев'ятьма пунктами посідає шосте місце турнірної таблиці. «Кудрівка» з двома пунктами йде останньою.

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

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