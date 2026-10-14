«Рома» – «Реал». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів

Королівський клуб завітав у Рим

Сьогодні, 14 жовтня 2026 року, італійська «Рома» на арені «Стадіо Олімпіко» зустрінеться з мадридським «Реалом» у поєдинку другого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Рома» – «Реал»

Лідером симпатій на 14:30 14 жовтня стала команда Жозе Моурінью, переконані фахівці GGBET. На потенційну звитягу римлян виставлено коефіцієнт 3,60. Натомість на ймовірну перемогу «вершкових» закладено кеф 1,98. Підсумкову нічию оцінено балом 4,02. Тим часом на несподіваний успіх «Роми» (1:0) запропоновано коефіцієнт 14,00. Зате на тотал більше 3,5 виставлено кеф 2,07.

Передматчевий стан команд

На старті основного раунду турніру вовки розписали нічию зі стамбульським «Фенербахче» (1:1). Гол оформив півзахисник Крістанте. Натомість після міжнародної паузи підопічні Джан П'єро Гасперіні розійшлися миром із іншим учасником Ліги чемпіонів від Серії A – «Комо» (0:0).

«Реал» же розпочав виступи на євроарені з перемоги над міланським «Інтером» (2:1). Забитими м'ячами тоді відзначилися форвард Мбаппе та хавбек Вальверде. А минулої суботи «вершкові» здолали «Вільярреал» (1:0) у чемпіонаті Іспанії. Переможний гол до свого активу записав вінгер Діоманде.

Реклама. 21+ Ліга чемпіонів збирає найкращі команди континенту! А GGBET тим часом готує найкращі пропозиції для твоїх незабутніх футбольних вечорів. Вболівай разом із GGBET. Все буде GG!

Орієнтовні склади команд

«Рома»: Голліні – Манчіні, Балерді, Ндіка – Моліна, Де Рон, Коне, Веслі – Соуле – Дібала, Мален

«Реал»: Куртуа – Александер-Арнольд, Конате, Гюйсен, Кукурелья – Вальверде, Тчуамені – Гюлер, Беллінгем, Вінісіус – Мбаппе

Історія очних зустрічей

На цей момент суперники зіграли 12 поєдинків. Королівський клуб оформив вісім перемог. Натомість «вовки» мають лише три звитяги.

Востаннє шляхи команд перетиналися на груповому етапі Ліги чемпіонів 2018/19. Тоді «Реал» оформив дві впевнені звитяги (3:0, 2:0). Найкращими бомбардирами протистояння залишаються легенди «вершкових» Фігу та Рауль (по п'ять голів).

Де дивитися матч «Рома» – «Реал»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 3».