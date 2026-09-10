«Інтер Маямі» з голом Каземіро та Асистом Мессі зіграв внічию з «Чікаго Файр»
Ще один м'яч у цьому матчі оформив Роберт Левандовськи
10 вересня відбувся матч MLS між «Чікаго Файр» та «Інтер Маямі». Про це повідомляє «Главком».
Гру приймав стадіон «Soldier Fild» у місті Чікаго.
Господарі поля вийшли уперед вже на десятій хвилині зустрічі завдяки точному удару Роберта Левандовськи. Цей м'яч став єдиним у першому таймі.
У другій 45-хвилинці з передачі Ліонеля Мессі відзначився Каземіро. для аргентинця ця результативна дія стала 1350-ю в кар'єрі.
«Інтер Маямі» з 44 очками посідає друге місце Східної конференції. «Чікаго Файр» з 39 пунктами йде четвертим.
MLS
«Чікаго Файр» – «Інтер Маямі» – 1:1
Голи: Левандовськи, 10 – Каземіро, 48
Нагадаємо що згідно з інформацією Фабріціо Романо, Ліонель Мессі придбає іспанський клуб «Ельденсе».
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