Колишній президент Королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес зібрався повернутися на посаду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Pais.

Днями завершилася трирічна дискваліфікація функціонера. Протягом цього часу він не мав права перебувати в структурі федерації. Тепер же його соратники готують вотум недовіри нинішньому очільнику організації Рафаелю Лоусану.

Рубіалес опинився поза футболом після звинувачень у сексуальних домаганнях. Він отримав дискваліфікацію на три роки та штраф у розмірі 10,8 тисячі євро. Заборона на роботу функціонером діяла на національному та міжнародному рівнях.

Що накоїв Луїс Рубіалес

На церемонії нагородження жіночого Чемпіонату світу 2023 президент федерації поцілував у губи футболістку Дженніфер Ермосо. Рубіалес запевнив, що поцілунок відбувся за згодою. Натомість півзахисниця заявила, що не очікувала такого кроку функціонера та почувалася жертвою. Розгорівся скандал, а очільника іспанського футболу закликали піти у відставку спортсмени, громадські активісти та політики.

Зрештою, жіноча збірна Іспанії оголосила бойкот. Під тиском громадськості Рубіалес пішов у відставку. Водночас він назвав «надмірним» своє переслідування, а власну родину змалював жертвами цькування і брехні.

Що відомо про Дженніфер Ермосо

У розпал скандалу видання El Mundo опублікувало відео з автобуса жіночої збірної Іспанії після церемонії нагородження. Там футболістка жартує з партнерками по національній команді про поцілунок у губи з функціонером.

На час інциденту Ермосо виступала за мексиканську «Пачуку». У 2024 році вона змінила прописку в межах чемпіонату Мексики, приєднався до «Тігреса». У серпні цьогоріч вона повернулася до Іспанії. 36-річна атакувальна півзахисниця підписала контракт із мадридським «Атлетіко» на один сезон.

До слова, іспанська «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, раніше ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.