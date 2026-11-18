«Манчестер Юнайтед» розглядає можливість юридичних дій через ситуацію навколо 16-річного нападника академії Джей Джей Габріеля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Goal.

Деталі скандального переходу

Як повідомляє ESPN, у «Манчестер Юнайтед» були здивовані рішенням Габріеля оголосити про відхід із клубу через соціальні мережі. За інформацією видання, керівництво не знало про його наміри до публікації відео. Водночас клуб досі зберігає реєстрацію футболіста й не отримував офіційних звернень від футбольних органів щодо його можливого переходу.

За даними Goal, 16-річний нападник уже має усну домовленість із «Реалом», однак дійснити перехід до мадридського клубу йому може допомогти паспорт однієї з країн Європейського Союзу. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. У «Манчестер Юнайтед» ж підозрюють, що родина та представники футболіста могли контактувати з іншими клубами ще минулого літа. Якщо англійці зможуть довести порушення правил під час таких переговорів, вони готові вдатися до юридичних заходів.

Чому виник конфлікт

Відносини між юним нападником і клубом погіршувалися протягом останніх місяців. За інформацією ESPN, Габріель не відвідував тренувальну базу «Манчестер Юнайтед» із вересня. Працівники клубу намагалися зв'язатися з родиною футболіста, щоб з'ясувати причини його відсутності, однак ці спроби не дали результату.

Додаткове напруження виникло ще перед початком сезону через вимоги представників гравця. Зокрема, вони нібито наполягали, щоб Габріель отримував щонайменше 20 хвилин ігрового часу в окремих матчах першої команди. Серед таких зустрічей називалися поєдинки проти «Брайтона», «Борнмута» та «Сабаха».

Крім того, представники нападника хотіли, щоб він виступав під номером 77, а на його футболці було зазначено ім'я Gabriel JR.

Нагадаємо, що Маурісіо Почеттіно «посватав» легендарного тренера у збірну США після пропозиції від «Манчестер Юнайтед».