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«Полісся» – «Верес». Прогноз і анонс на матч 12 туру УПЛ

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Полісся» – «Верес». Прогноз і анонс на матч 12 туру УПЛ
Житомиряни мають семиматчеву серію без поразок
фото: ФК «Полісся»

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Сьогодні, 6 листопада, житомирське «Полісся» прийме рівненський «Верес» у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полісся» – «Верес»

Шанси «поліських вовків» на 10:55 6 листопада виглядають переконливішими, вважають букмекери GGBET. На домашню перемогу житомирян запропоновано коефіцієнт 1,39. Натомість потенційний успіх команди Олега Шандрука оцінено кефом 4,98. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 5,23. Тим часом на впевнену звитягу «Полісся» (2:0) закладено коефіцієнт 12,87. Зате на тотал більше 3,0 запропоновано кеф 2,06..

Передматчевий стан команд

Підопічні Руслана Ротаня пропустили попередній тур. Матч проти ковалівського «Колоса» не розпочався через тривалу повітряну тривогу на Київщині. Натомість в позаминулому турі «поліські вовки» розібралися з київською «Оболонню» (3:0). Голи оформили вінгер Андраде, форвард Краснопір і півзахисник Велетень.

«Верес» минулого тижня вдома несподівано програв одеському «Чорноморцю» (1:3). Забитим м'ячем відзначився вінгер Веслі. Перед цим рівняни поступилися тому ж «Колосу» на домашній арені (0:2). Оборонець Вовченко та хавбек Харатін не допоможуть команді через перебір жовтих карток.

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«Вовки» знову виходять на поле – попереду ще один футбольний вечір і нова боротьба за очки в УПЛ. GGBET, офіційний спонсор ФК «Полісся», підтримує команду та всіх, хто живе грою разом із нею. Вболівай за житомирян разом із GGBET. Все буде GG!

Історія очних зустрічей

На цей момент команди зіграли шість поєдинків у Прем'єр-лізі. Перевага залишається на боці Полісся – три перемоги проти лише однієї. Ще два матчі завершилися внічию.

У минулому сезоні житомиряни розгромили Верес на виїзді (4:1). Голами відзначилися форвард Філіппов (дубль), півзахисник Брагару та нападник Йосефі. М'яч престижу оформив форвард Ндукве. А от удома поліські вовки розписали нічию з рівнянами (1:1). На гол хавбека Андрієвського забитим м'ячем відповів вінгер Шарай.

Де дивитися матч «Полісся» – «Верес»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.

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Теги: футбол УПЛ ФК Верес ФК «Полісся»

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