Вінгер іспанської «Барселони» Ентоні Гордон визнаний найкращим футболістом п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу турніру.

Англієць узяв участь в розгромі бакинського «Сабаху» (4:1). Гордон провів на полі 76 хвилин. За відведений час він встиг двічі розписатися у воротах чемпіона Азербайджану.

Нападник «Барси» випередив форварда севільського «Бетіса» Кучо Ернандеса. Він оформив дубль в протистоянні з братиславським «Слованом» (2:0). Далі розташувалися вінгер німецького РБ «Лейпциг» Антоніо Нуса (два голи) та нападник мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе (дубль і асист).

1st: Anthony Gordon 2nd: Cucho Hernández 3rd: Antonio Nusa 4th: Kylian Mbappé Anthony Gordon takes Player of the Week! 👏 @PlayStationEU | #UCLPOTW https://t.co/CjaVTGr9oj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2026 UEFA Champions League Голи претендентів на приз найкращому гравцю тижня

Гордон у нинішньому сезоні провів 17 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять м'ячів і п'ять результативних передач. Влітку «Барселона» заплатила за вінгера 80 млн євро англійському «Ньюкаслу».

До слова, донецький «Шахтар» мінімально програв «Фенербахче» зі Стамбула в Лізі чемпіонів. Переможний гол оформив форвард Мурікі. «Гірники» зазнали третьої поразки поспіль.

Нагадаємо, нещодавно «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.