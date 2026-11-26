Форвард лісабонської «Бенфіки» Вангеліс Павлідіс потрапив до сфери зацікавлень лондонського «Тоттенгема». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Record.

«Шпори» нібито регулярно відправляють скаутів на поєдинки «орлів». «Тоттенгем» зважує ідею пропозиції про купівлю грека в прийдешні трансферні вікна. Водночас «Бенфіка» не налаштована продавати Павлідіса взимку.

Контракт грецького нападника з португальським грандом розрахований до літа 2029 року. Два роки тому «орли» заплатили за Павлідіса 18 млн євро. Раніше він виступав за нідерландські АЗ і «Віллем II», німецький «Бохум».

Павлідіс у нинішньому сезоні провів 20 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 19 голів. Також грек зіграв шість поєдинків у Лізі націй.

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