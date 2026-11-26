Голкіпер донецького «Шахтаря» Дмитро Різник опинився в гайлайтах ігрового дня Ліги чемпіонів із двома сейвами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу турніру.

Напередодні український воротар провів усі 90 хвилин проти стамбульського «Фенербахче» (0:1). Різник щонайменше двічі врятував «гірників» від неминучого гола. У першому епізоді він парирував удар Огуза Айдина, а в другому вийшов переможцем із дуелі з Ромелу Лукаку.

Також у добірку потрапили порятунки кіпера норвезького «Вікінга» Любоміра Белко, воротаря французького ПСЖ Матвєя Сафонова, стража воріт німецького «Штутгарта» Денніса Займена та Стаса Покатілова («Сабах»). Щоправда, кожен із них потрапив у гайлайти лише з одним сейвом.

Top goalkeepers making top saves 🧤 @QatarAirways | #LetsFly https://t.co/wPIoHM2SsZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2026 UEFA Champions League Найкращі сейви середи в Лізі чемпіонів

Різник у нинішньому сезоні провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 11 м'ячів. Зберіг ворота на замку він у дев'яти поєдинках. Контракт українця з «Шахтарем» розрахований до літа 2031 року.

До слова, юнацька команда «Шахтаря» розтрощила «Фенербахче» U-19 в Юнацькій лізі УЄФА. Вінгер Раян оформив каре. Нападник Твердохліб і оборонець Чорненький забили по м'ячу.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.