The Athletic опублікував деталі кібератаки, яку зазнала Міжнародна федерація футболу (ФІФА). Про це повідомляє «Главком».

Повідомляється, що зловмисники отримали доступ до закритих даних. У ФІФА зазначили, що злочинці отримали лише «обмежений перелік особистої та комерційної інформації». Хакери викрали близько 12 ГБ інформації, що включає особисті дані, імміграційні документи, відомості про керівництво, фінансові зведення, правові документи, а також внутрішні системні записи та скріншоти.

У ФІФА уточнили, що цей витік інформації стався не через технічний збій, а через стратегію хакерів, які підробили іфнормацію про себе. Наразі незрозуміло, чи зловмисники прагнули зібрати дані про главу ФІФА Джанні Інфантіно. ФІФА вважає, що злочин був спрямований проти організації в цілому, а не окремих осіб.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» поступився стамбульському «Фенербахче» (0:1) в рамках 5-го туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27.

На початку другої половини «Фенербахче» повів у рахунку – Різник відбив низовий удар Грінвуда, та на добиванні зіграв Мурікі.

«Шахтар» відразу побіг відповідати, але фінальний штурм «гірникам» не вдався.

Команда Турана зазнала третьої поразки поспіль з однаковим рахунком (0:1). «Шахтар» залишається поза зоною плейоф (чотири очки). «Фенербахче» же піднявся на 16-те місце в зведеній турнірній таблиці (вісім пунктів).