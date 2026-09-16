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«Болонья» Довбика змінила тренера на старті сезону

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Болонья» Довбика змінила тренера на старті сезону
Раффаеле Палладіно відновив тренерську діяльність
фото: EFE

Доменіко Тедеско затримався на посаді всього на три місяці

Керівництво італійської «Болоньї» наважилося звільнити Доменіко Тедеско з посади керманича команди після чотирьох турів Серії A. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

41-річний фахівець біля керма «россоблу» набрав лише одне очко. Його підопічні звели внічию поєдинок із «Сассуоло» (2:2). Натомість «Болонья» програла римському «Лаціо», «Аталанті» з Бергамо та «Наполі» (тричі по 0:1).

Менеджмент «россоблу» швидко знайшов заміну Тедеско. Новим головним тренером команди Артема Довбика став Раффаеле Палладіно. Він уклав контракт до літа 2029 року.

Новий керманич «Болоньї» залишався без роботи з червня. Посеред минулого сезону Палладіно очолив «Аталанту», фінішував із бергамасками на сьомій позиції та дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Раніше фахівець працював із флорентійською «Фіорентиною» і «Монцою».

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А Доменіко Тедеско ФК «Болонья»

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