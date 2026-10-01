Скандал у збірній Португалії: Роналду загрожує піврічна дискваліфікація

Кріштіану Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії напередодні матчу Ліги націй проти Данії

Нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду можуть оштрафувати та дискваліфікувати за самовільне залишення команди. Про це повідомляє Главком з посиланням на A Bola

Дисциплінарний регламент Португальської федерації футболу передбачає серйозні санкції за порушення, яке міг вчинити Роналду. Зокрема, необґрунтована неявка гравця, викликаного до збірної, на тренування, гру чи інший захід команди передбачає дискваліфікацію терміном від одного до шести місяців та штраф від 500 до 1000 €.

Також у статті 160 зазначено, що відсутність гравця або залишенням ним розташування команди автоматично спричиняє тимчасове відсторонення від збірної.

Кріштіану Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії напередодні матчу Ліги націй проти Данії.

«Після пресконференції головного тренера збірної та розмови з президентом Португальської футбольної федерації я вирішив залишити розташування команди. Свого часу я розповім усім португальцям правду про причини, які змусили мене залишити збірну, якій я завжди віддавався. Зараз настав час побажати удачі Португалії та всім моїм партнерам по команді без винятку», – написав Роналду.

Напруження між футболістом і Жорже Жезусом виникло після матчу з Норвегією. Перед грою тренер попередив капітана, що планує дати йому відпочинок у двох наступних матчах у рамках програми дозування навантажень. Подібний план стосувався також Бруну Фернандеша.

Однак під час зустрічі з Норвегією Роналду відправили розминатися. Футболіст очікував, що вийде на поле, але цього не сталося. На 81-й хвилині Жезус випустив Трінкау, а не капітана.

«Не настав момент, щоб він вийшов», – пояснив рішення тренер.

Португальська федерація організувала зустріч Роналду та Жезуса в Копенгагені, щоб врегулювати ситуацію. Однак після пресконференції наставника конфлікт отримав новий розвиток.

Жезус заявив, що не бачить серйозної проблеми у відносинах із капітаном і заперечив, що той відмовлявся тренуватися. За словами тренера, під час розмови Роналду сказав: «Я тут, щоб ви вирішували. Якщо хочете, щоб я грав, я гратиму. Якщо хочете, щоб я був на трибунах, я піду на трибуни».

Нагадаємо, національна команда України розписала нічию зі збірною Грузії (0:0) у другому турі Ліги націй 2026/27.