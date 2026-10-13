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Рекордсмен Ліги чемпіонів став функціонером на батьківщині

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Рекордсмен Ліги чемпіонів став функціонером на батьківщині
Пепе на фініші кар'єри в «Порту»
фото: LUSA

Чемпіон Європи-2016 повернувся у футбол в новій ролі

Колишній оборонець збірної Португалії Пепе обійняв посаду члена правління фонду Португальської футбольної федерації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Ексхуліган мадридського «Реала» завершив ігрову кар'єру в 2024 році. Влітку його пов'язували з можливим поверненням на «Бернабеу». Пепе нібито міг стати помічником Жозе Моурінью у другий період роботи з «вершковими».

«Для мене було великою честю отримати це запрошення від фонду, з яким я себе ототожнюю. Сподіваюся, що зможу принести користь, подарувати усмішку багатьом людям і просувати цінності федерації», – відреагував на нову роль чемпіон Європи-2016.

У різні роки Пепе виступав за португальські «Марітіму» та «Порту», «Реал», стамбульський «Бешикташ». Зоряні роки центрбека припали на час у столиці Іспанії. Там він завоював 14 трофеїв, зокрема по три титули Ла Ліги та трофеї Ліги чемпіонів. Пепе належать рекорди головного єврокубка – найстарший польовий футболіст і найстарший автор гола в історії турніру.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: футбол Пепе

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