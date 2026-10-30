«Шахтар» зробив вимушену заміну в заявці на Лігу чемпіонів

Арда Туран замінив одного легіонера іншим

Донецький «Шахтар» вніс вінгера Проспера Обаха до списку заявлених на основний раунд Ліги чемпіонів футболістів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Нігерієць замінив у заявці Педріньйо. Бразилець зазнав травми стегна. Напередодні його прооперували у Фінляндії, а на поле хавбек повернеться у 2027 році.

Обах несподівано не потрапив до заявки «гірників» перед стартом загального етапу. Як наслідок, досі він захищав кольори «Шахтаря» лише на внутрішній арені. За плечима африканця на цей момент лише три поєдинки в Премєр-лізі та Кубку України без результативних дій.

«Шахтар» у трьох турах основного раунду Ліги чемпіонів набрав чотири очки. Підопічні Арди Турана переграли афінський АЕК (3:1), зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1) та програли міланському «Інтеру» (0:1). Наступний матч – 3 листопада проти лісабонського «Спортінга».

До слова, сьогодні «Шахтар» зумів дотиснути «Оболонь» зі столиці в УПЛ. Дубль оформив вінгер Аліссон. «Гірники» зберегли лідерство в національних змаганнях.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» з Києва в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.