Півзахисник Хакан Чалханоглу потрапив у лазарет міланського «Інтернаціонале». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Турок зазнав травми в поєдинку Серії A проти «Аталанти» з Бергамо (4:4). У першому таймі його замінив хорватський хавбек Петар Сучіч. Медики діагностували в Чалханоглу розтягнення привідного м'яза стегна.

Через ушкодження правої ноги ветеран пропустить орієнтовно місяць. Він не допоможе «нерадзуррі» в низці поєдинків національної першості, Ліги чемпіонів і Кубка Італії. Лікарі чекають на повернення турецького півзахисника на матч за Суперкубок Італії проти римського «Лаціо» (22 грудня).

Чалханоглу в нинішньому сезоні провів 14 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи. Контракт ветерана з «Інтером» чинний до наступного літа.

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, раніше «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.