УЄФА призначила інспекторів з етики та дисциплінарних питань для проведення дисциплінарних розслідувань інцидентів

УЄФА прокоментувала заворушення на матчах Ліги Європи «Марсель» – «Левскі» (1:0) і «Бешикташ» – «Хапоель» (2:1). Про це повідомляє «Главком».

Фанати «Марселя» напали на вболівальників «Левскі», внаслідок чого постраждали понад 10 болгарських уболівальників.

Під час гри «Бешикташ» – «Хапоель» охорона стадіону вирішила відібрати прапор Палестини у фаната «Бешикташа» – у результаті почалася сутичка і поліція застосувала сльозогінний газ.

«УЄФА рішуче засуджує серйозні епізоди насильства та заворушень, включаючи зіткнення з уболівальниками на стадіоні, що сталися на матчах Ліги Європи.

Насильство, агресія, ненависть та будь-які форми провокаційної, дискримінаційної чи екстремістської поведінки неприпустимі у футболі. Змагання УЄФА ґрунтуються на принципах поваги, чесної гри, єдності та безпеки. Події, що відбулися на згаданих матчах, суперечать цим основним цінностям та меті УЄФА – забезпеченню проведення футбольних матчів у дусі миру, взаємної поваги та спортивної справедливості», – йдеться у заяві УЄФА.

УЄФА призначила інспекторів з етики та дисциплінарних питань для проведення дисциплінарних розслідувань інцидентів та вивчення всіх наявних доказів з метою встановлення відповідних фактів та обставин.

Нагадаємо, п'ятеро вболівальників болгарського «Левскі» потрапили до лікарні після жорстоких сутичок із фанатами французького «Марселя» напередодні матчу Ліги Європи.

Інциденти сталися безпосередньо перед початком зустрічі на стадіоні «Велодром» і супроводжувалися киданням різних предметів та піротехніки між групами прихильників обох команд.

Найбільше загострення відбулося приблизно за десять хвилин до стартового свистка. Кілька фанатів «Марселя» вибігли з домашнього сектору та, судячи з відеозаписів, почали переслідувати групу болгарських уболівальників. Згодом вони прорвалися до гостьового сектору, де перебували близько 500 прихильників «Левскі».