Екснападник збірної Бразилії з футболу та володар Кубка європейських чемпіонів Жуарі помер у віці 67 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Сантос».

«Ми дуже сумуватимемо за таким унікальним героєм нашої історії. Бажаємо сил рідним, друзям і мільйонам шанувальників, яких легенда чорно-білих завоював за свою кар'єру. Спочивай з миром, Жуарі. Велике подяка за все, що ти написав у нашій історії», – йдеться у заяві клубу.

За «Сантос» Жуарі зіграв 229 офіційних матчів та забив 101 гол.

Він також виступав за «Інтер» та португальський «Порту», з яким у сезоні 1986/87 виграв Кубок європейських чемпіонів. Саме Жуарі став автором переможного голу у фінальному матчі з німецькою «Баварією».

У збірній Бразилії нападник провів два офіційні матчі, був бронзовим призером Кубка Америки 1979 року.

Після завершення ігрової кар'єри Жуарі працював тренером та скаутом у молодіжному футболі.

Нагадаємо, 22-річний французький футболіст «Сен-Дені» Ваніс Онсор помер від зупинки серця під час тренування.

«Футбольний клуб «Руан 1899» з великим сумом дізнався сьогодні вранці про раптову смерть Ваніса Онсора, який помер від зупинки серця під час тренування зі своїм клубом «Сен-Дені», – йдеться у заяві команди «Руан 1899», вихованцем якої був Онсор.

За основну команду «Руан 1899» Онсор провів три матчі і забив один гол у третьому дивізіоні Франції. У «Сен-Дені» футболіст перейшов із «Флер» у січні цього року.