Судаков помінявся футболками з вінгером «Вікторії» Вішинським, у цей момент він посміхався

Півзахисник «Бенфіки» та збірної України з футболу Георгій Судаков виклав сторіс з вибаченнями в Instagram після матчу Ліги Європи проти «Вікторії» Плзень. Про це повідомляє «Главком».

«Приношу вибачення всі вболівальникам, яких образила моя посмішка під час обміну футболками із суперником після гри.

Моя необдумана реакція не мала нічого спільного з результатом, однак усвідомлюю, що, якщо я не мав такого наміру, зробив недопустиму помилку.

Я дуже поважаю «Бенфіку» і сьогодні відчуваю те саме, що й всі вболівальники клубу», – написав Судаков.

«Бенфіка» зазнала розгромної поразки від «Вікторії» з рахунком 0:4.

Українець після матчу помінявся футболками з вінгером «Вікторії» Денісом Вішинським. У цей момент Судаков посміхався, що розгнівало деяких вболівальників «Бенфіки».

Нагадаємо, п'ятеро вболівальників болгарського «Левскі» потрапили до лікарні після жорстоких сутичок із фанатами французького «Марселя» напередодні матчу Ліги Європи.

Інциденти сталися безпосередньо перед початком зустрічі на стадіоні «Велодром» і супроводжувалися киданням різних предметів та піротехніки між групами прихильників обох команд.

Найбільше загострення відбулося приблизно за десять хвилин до стартового свистка. Кілька фанатів «Марселя» вибігли з домашнього сектору та, судячи з відеозаписів, почали переслідувати групу болгарських уболівальників. Згодом вони прорвалися до гостьового сектору, де перебували близько 500 прихильників «Левскі».