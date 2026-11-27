У збірній Інгвар Йоунссон дебютував у 2014 році, провів у її складі вісім матчів

Колишній воротар збірної Ісландії з футболу 37-річний Інгвар Йоунссон помер після боротьби з онкологічним захворюванням, яке у нього було діагностовано навесні 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ісландську команду «Вікінгур».

«З глибоким жалем і сумом повідомляємо, що наш дорогий друг і товариш по команді Інгвар Йоунссон, воротар «Вікінгура», помер у середу, 25 листопада, в оточенні своїх близьких. Клуб і всі гравці команди "Вікінгур" висловлюють свої співчуття його сім'ї та близьким», – говориться у заяві клубу.

Йоунссон виступав за «Вікінгур» з 2020 року, разом із ним команда чотири рази виграла чемпіонат Ісландії, по три рази – Кубок та Суперкубок Ісландії.

Свою професійну кар'єру він розпочав у клубі «Ньярдвік», потім перейшов до «Стьярнана». Після цього він грав в Норвегії та Данії.

У збірній воротар дебютував у 2014 році, провів у її складі вісім матчів. Інгвар Йоунссон входив до заявки команди на Євро-2016, де ісландці дійшли до чвертьфіналу.

Нагадаємо, 22-річний французький футболіст «Сен-Дені» Ваніс Онсор помер від зупинки серця під час тренування.

«Футбольний клуб «Руан 1899» з великим сумом дізнався сьогодні вранці про раптову смерть Ваніса Онсора, який помер від зупинки серця під час тренування зі своїм клубом «Сен-Дені», – йдеться у заяві команди «Руан 1899», вихованцем якої був Онсор.

За основну команду «Руан 1899» Онсор провів три матчі і забив один гол у третьому дивізіоні Франції. У «Сен-Дені» футболіст перейшов із «Флер» у січні цього року.