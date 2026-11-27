Нападник російського футбольного клубу «Локомотив» Микола Комліченко скептично оцінив свої шанси зіграти за збірну РФ на Чемпіонаті світу чи Європи. Про це повідомляє «Главком».

«Які великі турніри? Ви думаєте, нас пустять туди? Як бачите, на Євро-2028 не пустили. Подивіться, що відбувається, візи не дають», – заявив Комліченко

Раніше стало відомо, що УЄФА не включила російську збірну до переліку учасників жеребкування кваліфікації до Євро-2028.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила чемпіонат Європи-2024 та кілька розіграшів Ліги націй.

Нагадаємо, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.