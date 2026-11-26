Підійшов до завершення п'ятий тур Ліги чемпіонів УЄФА 2026/27. У цій новині «Главком» ділиться, які матчі 25 листопада стали найбільш вражаючими на думку редакції.

1. ПСЖ – «Рома»

Навіть попри наявність певної упередженості через перший у кар'єрі гол Іллі Забарного, цей матч і за вивіскою, і за подіями на полі виправдав усі очікування. Протистояння французького та італійського грандів подарувало чотири голи, кілька змін перебігу гри та інтригу, яка зберігалася практично до фінального свистка. Для українських уболівальників особливо приємним став епізод на 31-й хвилині, коли Забарний долучився до атаки та допоміг парижанам відігратися після швидкого гола Ермосо.

Після перерви ПСЖ навіть вийшов уперед завдяки голу Дембеле, однак команда не змогла втримати перевагу. «Рома» продемонструвала характер і продовжувала шукати свої моменти, за що отримала винагороду на 78-й хвилині: Мален відновив рівновагу і відібрав таким чином очки у чинного переможця Ліги чемпіонів.

2. «Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»

У цьому матчі однією з найцікавіших сюжетних ліній було повернення колишнього лідера «Спортинга» Бруну Фернандеша до рідного клубу вже як суперник. І зробив це португалець яскраво, оформивши дубль з різницею між голами у дві хвилини.

Але «Спортинг» не дозволив колишньому капітану зіпсувати вечір уболівальникам господарів. Луїс Суарес також відзначився двічі, а його другий гол на 80-й хвилині встановив остаточний рахунок 2:2.

3. «Лілль» – «Баварія»

Найбільша сенсацію туру сталася у Франції. «Баварія» приїхала до Лілля у статусі команди-гегемона, який, щоправда, втратив свого ключового гравця Гаррі Кейна через травму. Попри кадрові проблеми, гол Упамекано дозволив гостям піти на перерву з перевагою, а ось господарям довелося шукати шляхи до воріт суперника.

Проте після перерви французи не просто повернулися в гру, а й повністю змінили її сценарій. Цікаво, що вони відкрили рахунок вже на 46-й хвилині, але той гол був скасований. Тим не менше, Уеда зрівняв рахунок на 62-й хвилині, а вже за три хвилини Павлович зрізав м'яч у власні ворота, подарувавши господарям фінальну перевагу 2:1. Для «Баварії» такий розвиток подій став справжнім ударом, бо команда випала з вісімки найкращих у турнірній таблиці, а ось «Лілль» після провальних попередніх турів наблизився до зони проходу до плейоф.

Ліга чемпіонів 2026/27. П'ятий тур (25 листопада)

Сабах 1:4 (0:1) Барселона Голи: Мікельс (63) – Гордон (31, 51), Адеємі (55), Жезус (60) Славія Прага 0:1 (0:0) Вільярреал Голи: Б’юкенен (62) Атлетіко 2:0 (2:0) Вікінг Голи: Серлот (19), Альварес (24) Брюгге 0:3 (0:1) Ліверпуль Голи: Ісак (13, 82), Вірц (79) Інтер 2:0 (0:0) Штутгарт Голи: Сучич (57), Мартінес (74) Лілль 2:1 (0:1) Баварія Голи: Уеда (62), Павлович (автогол, 65) – Упамекано (15) ПСЖ 2:2 (0:1) Рома Голи: Забарний (31), Дембеле (62) – Ермосо (5), Мален (78) Спортинг 2:2 (1:0) Манчестер Юнайтед Голи: Суарес (33, 80) – Б. Фернандеш (48, 50) Шахтар 0:1 (0:0) Фенербахче Голи: Мурічі (56)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що 4 листопада 2026 року увійшло в історію Ліги чемпіонів як дата одного з рекордних поєдинків.