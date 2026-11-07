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Віталій Миколенко відзначився феєричним асистом у матчі АПЛ

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Віталій Миколенко відзначився феєричним асистом у матчі АПЛ
Віталій Миколенко проводить свій шостий сезон за «Евертон»
фото: Інстаграм Віталія Миколенка

Український захисник продовжує набирати форму після травми 

Український захисник Віталій Миколенко відзначився результативною передачею в домашньому матчі «Евертона» проти «Ковентрі» в межах 10-го туру Прем’єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Чудова передача від українця

Матч на «Гудісон Парк» складався непросто для «Евертона», адже «Ковентрі» відкрив рахунок на 52-й хвилині зусиллями Янна Гбохо. Однак уже через чотири хвилини «Евертон» відновив рівновагу: на 56-й хвилині Миколенко отримав м’яч на лівому фланзі, спокійно оцінив ситуацію і виконав точну подачу в штрафний майданчик на Тьєрно Баррі. Той вчасно відкрився під передачу українця й головою потужно відправив м’яч у дальній кут воріт, зробивши рахунок 1:1.

За кілька хвилин французький нападник знову відзначивс, оформивши дубль на 61-й хвилині. На 81-й хвилині остаточний рахунок у матчі встановив Кірнан Дьюсбері-Холл, завершивши його перемогою «Евертона» з рахунком 3:1.

Результатативність Миколенка у сезоні

Для Миколенка цей асист став першою результативною дією саме в матчах АПЛ у поточному сезоні. Раніше в сезоні українець уже відзначався гольовою передачею в Кубку ліги. Загалом у його активі вже дві результативні передачі в 12 поєдинках за «Евертон» у всіх турнірах.

Цей матч Миколенко може записати собі в актив ще й тому, що він активно був залучений у захисті Евертона, а також створив гольову нагоду, здійснивши удар у площинц воріт. Він отримав високі оцінки від декількох аналітичних сайтів і довів, чому вийшов саме у стартовому складі. 

Нагадаємо, що Судаков відзначився голом та асистом за «Бенфіку» у матчі Ліги Європи

Теги: Віталій Миколенко футбол АПЛ ФК «Евертон»

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