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ЛНЗ у серії пенальті драматично вибив «Буковину» в 1/16 фіналу Кубка України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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ЛНЗ у серії пенальті драматично вибив «Буковину» в 1/16 фіналу Кубка України
Чернівчани контролювали матч, але зазнали поразки
фото: ФК «Буковина»

Один із представників Прем'єр-ліги покинув турнір

Чернівецька «Буковина» прикро поступилася черкаському ЛНЗ (0:0, пенальті – 0:3) в 1/16 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

У першій третині гострішими були «жовто-чорні». Підопічні Сергія Шищенка змарнували три нагоди забити. Зокрема, Клепач і Карась не влучили в рамку, а удар Задераки головою у ближньому куті впіймав Ледвій.

Натомість «насінники» здебільшого покладалися на удари з дальньої та середньої дистанції. Особливої небезпеки вони не несли. Як наслідок, Каневцев у воротах «Буковини» відверто нудьгував.

Тенденція продовжилася в другому таймі. На старті відрізку двічі в епіцентрі подій опинився Дадашов. Із першим ударом форварда впорався Ледвій, а в другому епізоді він відправив м'яч повз ворота. Згодом голкіпера після удару Дахновського підстрахував Пасіч.

Реальний момент забити мав і ЛНЗ. На 72-й хвилині Яшарі прострілом знайшов на ближній стійці Девіда. Проте, форвард примудрився з кількох метрів не влучити в рамку воріт «жовто-чорних».

Справа дійшла до серії одинадцятиметрових. «Буковина» не реалізувала жодної з трьох спроб – Дахновський поцілив у поперечину, Кожушко не переграв голкіпера, а Груша відправив м'яч над воротами. Натомість черкасці Дідик, Яшарі та Кузик були влучними та вирвали путівку в наступний раунд для ЛНЗ.

Кубок України. 1/16 фіналу

«Буковина» – ЛНЗ – 0:0 (пенальті – 0:3)

До слова, київське «Динамо» скромно здолало «Ниву» з Вінниці в 1/16 фіналу Кубка України. Єдиний м'яч оформив оборонець столичного гранда Тіаре. Матч відбувся на штучному покритті.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» за п'ять годин переграло «Кудрівку» на шляху в 1/8 фіналу Кубка України. У складі «поліських вовків» голами відзначилися нападник Гайдучик і вінгер Андраде. Поєдинок переривали повітряні тривоги.

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Теги: ФК ЛНЗ ФК «Буковина» Кубок України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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