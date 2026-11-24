Півзахисник Лука Вільямс-Барнетт уклав новий договір із лондонським «Тоттенгемом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Юний англієць отримав контракт за лічені дні після яскравого поєдинку в англійській Прем'єр-лізі. У рамках 11-го туру Вільямс-Барнетт несподівано вийшов у старті «шпор» проти «Іпсвіча». За 64 хвилини на полі він забив м'яч і оформив асист.

Вільямс-Барнетт зіграв на позиції лівого вінгера. Влітку «Тоттенгем» орендував у лондонського «Челсі» футболіста цього ж амплуа – українця Михайла Мудрика. Тепер вони конкуруватимуть за місце в основі «шпор».

Умови нового контракту Вільямса-Барнетта з лондонцями наразі залишаються таємницею. Сторони повідомили, що договір буде тривалим. Найімовірніше, уродженцю Лутона суттєво підвищили зарплату.

До структури «Тоттенгема» Вільямс-Барнетт потрапив ув 2018 році. На дорослому рівні він дебютував наприкінці серпня. Статистика англійського таланта в нинішньому сезоні – п'ять матчів, один гол, одна результативна передача.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.