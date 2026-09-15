Українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги Європи за участі «Ювентуса»

Це вже другий матч Деревінського у цьому сезоні єврокубків

Туринський гранд вже 17 вересня зустрінеться з «Нейменгеном»

Українська бригада арбітрів на чолі з Олександром Деревінським розсудить матч першого туру Ліги Європи між «Ювентусом» та «Нейменгеном». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УЄФА.

Роль асистентв головного арбітра виконають Олексій Миронов та Дмитро Запороженко. Обов'язки четвертого арбітра виконає Клим Заброда.

За систему VAR відповдатиме Денис Шурман, його асистентом буде англієць Стюарт Аттвелл.

Поєдинок відбдуеться 19 вересня у Турині. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Цього сезону Олександр Деревінський вже працював на міжнародній арені: він розсудив матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги конференцій між «Копенгагеном» та «Інтер Турку». Матч завершився перемогою данського гранда з рахунком 4:1.

Раніше українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним розсудила матч Ліги чемпіонів між «ПСЖ» та «Слованом» у Лізі чемпіонів. Гра завершилась з рахунком 6:1 на користь паризького гранда.

Нагадаємо, що український голкіпер Анатолій Трубін буде першим номером «Бенфіки» в Лізі Європи.