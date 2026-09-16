Артем Довбик повернувся до тренувань з «Болоньєю»
Український нападаник раніше відчував м'язовий дискомфорт
Нападник збірної України Артем Довбик повернувся до тренувань з «Болоньєю». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tuttomercatoweb.
28-річний нападник випав з тренувального процесу через м'язовий дискомфорт. Метою наразі залишається уникнути рецедиву.
Зазначається, що форвард отримав виклик до збірної України на найближчі чотири матчі Ліги націй:
Графік збірної України у Лізі націй
- 25.09. 21:45. Угорщина – Україна
- 28.09. 19:00. Грузія – Україна
- 02.10. 21:45. Україна – Північна Ірландія
- 05.10. 21:45. Україна – Угорщина
- 14.11 21:45. Північна Ірландія – Україна
- 17.11. 21:45. Україна – Грузія
Цього сезоні Артем Довбик провів чотири матчі на клубному рівні та забив один гол.
«Болонья» за чотири матчі чемпіонату Італії набрала один пункт та посідає 16-те місце турнірної таблиці. Керівництво клубу вирішило попрощатись з тренером Домініком Теесеко. Його місце зайняв Раффаеле Палладіно.
Нагадаємо, що Віктор Циганков оформив дебютний гол за «Аякс» у чемпіонаті Нідерландів. Сталось це у переможній грі з «Віллемом II»
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