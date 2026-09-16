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Артем Довбик повернувся до тренувань з «Болоньєю»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Артем Довбик повернувся до тренувань з «Болоньєю»
Артем Довбик відзначився одним голом у цьому сезоні
фото: Instagram Артема Довбика

Український нападаник раніше відчував м'язовий дискомфорт

Нападник збірної України Артем Довбик повернувся до тренувань з «Болоньєю». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tuttomercatoweb.

28-річний нападник випав з тренувального процесу через м'язовий дискомфорт. Метою наразі залишається уникнути рецедиву.

Зазначається, що форвард отримав виклик до збірної України на найближчі чотири матчі Ліги націй:

Графік збірної України у Лізі націй

  • 25.09. 21:45. Угорщина – Україна
  • 28.09. 19:00. Грузія – Україна
  • 02.10. 21:45. Україна – Північна Ірландія
  • 05.10. 21:45. Україна – Угорщина
  • 14.11 21:45. Північна Ірландія – Україна
  • 17.11. 21:45. Україна – Грузія

Цього сезоні Артем Довбик провів чотири матчі на клубному рівні та забив один гол.

«Болонья» за чотири матчі чемпіонату Італії набрала один пункт та посідає 16-те місце турнірної таблиці. Керівництво клубу вирішило попрощатись з тренером Домініком Теесеко. Його місце зайняв Раффаеле Палладіно.

Нагадаємо, що Віктор Циганков оформив дебютний гол за «Аякс» у чемпіонаті Нідерландів. Сталось це у переможній грі з «Віллемом II»

Теги: ФК «Болонья» Серія А Артем Довбик НОВИНИ ФУТБОЛУ

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