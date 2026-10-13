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«Ліверпуль» втратив тріо лідерів на матч Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Ліверпуль» втратив тріо лідерів на матч Ліги чемпіонів
Коді Гакпо залишається у лазареті «червоних»
фото: EFE

Мерсисайдці зіткнулися із кадровими проблемами

Англійський «Ліверпуль» вийде на поєдинок другого туру основного раунду Ліги чемпіонів проти ЛАСКа з австрійського Лінца без низки провідних виконавців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Тренерський штаб «червоних» втратив трьох провідних виконавців. У матчі не зможуть взяти участь півзахисник Домінік Собослаї, вінгер Коді Гакпо та форвард Александер Ісак. Раніше вони пропустили фіаско з «Манчестер Сіті» (0:3) в АПЛ.

Тріо виконавців зазнало травм під час міжнародної паузи. Собослаї зіткнувся з м'язовою перевтомою. Натомість Гакпо та Ісак мають ушкодження середньої важкості.

Матч ЛАСК – «Ліверпуль» запланований на 14 жовтня. Поєдинок відбудеться в Лінці. У першому турі австрійський колектив поступився афінському АЕКу (0:1), а мерсисайдці здолали мадридський «Атлетіко» (2:1).

У нинішньому сезоні Собослаї провів сім поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив три голи. Натомість Гакпо записав до свого активу шість матчів (два м'ячі, чотири асисти). Ісак же зіграв сім поєдинків, у яких відзначився чотирма голами та однією результативною передачею.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: Домінік Собослаї Александр Ісак ФК Ліверпуль Ліга чемпіонів ФК ЛАСК футбол

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