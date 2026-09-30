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Жереб визначив півфіналіста Кубка Перської затоки з футболу: деталі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Жереб визначив півфіналіста Кубка Перської затоки з футболу: деталі
За підсумками жеребкування у півфінал Кубка Перської затоки вийшов Оман

Долю збірних з Оману та Іраку вирішив жереб

Збірним Омана та Іраку довелося за допомогою жереба визначати півфіналіста Кубка Перської затоки з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Gulf News.

У вівторок, 29 вересня, відбулися заключні матчі у групі А.

Саудівська Аравія обіграла Ірак (2:0), а Оман здобув  перемогу над Кувейтом (3:1). У підсумку Оман та Ірак набрали по чотири очки і розділили 2-3 місце.

За регламентом Кубка Перської затоки, за рівності очок для визначення того, хто займе вищу позицію, по черзі враховуються:

  • результати особистих зустрічей;
  • різниця м'ячів;
  • кількість голів у особистих зустрічах;
  • загальна різниця м'ячів;
  • кількість забитих голів;
  • дисциплінарні очки за жовті та червоні картки.

Оманці могли оформити прямий вихід у плейоф, але захисник Мусаб Аль-Шаксі зняв футболку під час святкування третього голу команди та отримав попередження. В результаті Оман та Ірак зрівнялися не лише за очками, а й за іншими показниками, включаючи картки.

Близько опівночі за місцевим часом було проведено жеребкування, за підсумками якого у півфінал вийшов Оман.

Нагадаємо, офіційний сайт мадридського «Реала» десятий рік поспіль визнаний найбільш відвідуваним веб-ресурсом серед футбольних клубів світу.

За даними аналітичної компанії SimilarWeb, сайт «Реала» завершив сезон із середнім показником 8,7 мільйонів відвідувань на місяць.

За минулий сезон realmadrid.com зафіксував рекордні 86 мільйонів унікальних відвідувачів (користувачів, котрі зайшли на сайт хоча б один раз), що на 9% перевищує показники попереднього сезону.

Загалом на сайті було зареєстровано понад 162 мільйони сеансів (сесій) та 449 мільйонів унікальних переглядів сторінок.

Портал мадридців доступний 8 мовами – іспанською, англійською, французькою, німецькою, португальською, японською, китайською та арабською.

Теги: футбол

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