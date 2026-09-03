Маліновський та Батагов не зіграють з «Зенітом» у Росії

Українські футболісти пропустять скандальний поєдинок

Українські футболісти «Трабзонспора» Руслан Маліновський та Арсеній батагов пропустять товариський поєдинок турецької команди з «Зенітом», який пройде у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського журналіста Ігоря Бурбаса.

33-річний півзахисник та 24-річний захисник не зіграють у скандальному поєдинку, який відбудться 15 листопада. Маліновський у цей час планує грати за збірну України в рамках Ліги націй.

Арсеній Батагов захищає кольори «Трабзонспора» з літа 2024 року, до Туреччини він перебрася з луганської «Зорі». Маліновський став гравцем «бордових» цього літа, приєднавшись до команди у статусі вільного агента.

«Трабзонспор» ропочав сезон 2026/27 доволі невдало: команда стартувала у кваліфікації ліги Європи, проте з загальним рахунком 0:4 вилетіли від «Ференцвароша» у плейоф, після чого відправились до основного раунду Ліги конференцій. У чемпіонаті Туреччини «бордові» набрали чотири очки за три тури, завдяки чому посідають 11-те місце таблиі. Декілька днів тому команду залишив головний тренер Фатіх Текке.

Раніше «Трабзонспор» дізнався суперників по основному раунду Ліги конференцій.