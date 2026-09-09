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Курйоз у Лізі чемпіонів: футболіст «Атлетіко» пропустить матч через червону картку дворічної давності

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Курйоз у Лізі чемпіонів: футболіст «Атлетіко» пропустить матч через червону картку дворічної давності
Арнау Ортіс доведеться зачекати місяць задля свого дебюту в Лізі чемпіонів
фото: ФК «Атлетіко»

Арнау Ортіс відповідатиме за порушення дворічної давності

«Атлетіко» зіткнувся з незвичною ситуацією перед матчем першого туру Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля»: команда не зможе розраховувати на Арнау Ортіса, який відбуває дискваліфікацію за червону картку, отриману ще влітку 2024 року. Про це повідомляє «Главком».

Відсторонення дворічної давності

24-річний іспанець був вилучений понад два роки тому під час виступів за польський «Шльонськ». Це сталося у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій у протистоянні зі швейцарським «Санкт-Галленом». Польський клуб програв двоматчеве протистояння, а Ортіс отримав дискваліфікацію на одну гру.

Оскільки футболіст після цього не виступав у єврокубках, невідбута дискваліфікація переходила з сезону в сезон. Минулого літа мадридці придбали іспанця у «Шльонська», але спочатку віддали його до другої команди. Там нападник продемонстрував результативність, забивши 24 голи у 44 матчах у всіх турнірах. Це переконало Сімеоне дати футболісту шанс у першій команді. На старті поточного сезону Ортіс уже зіграв у трьох матчах Ла Ліги.

Відкладений дебют Ортіса

Однак на «Енфілді» іспанець не вийде, адже покарання наздогнало Ортіса лише зараз – перед його дебютом у Лізі чемпіонів у складі «Атлетіко». Його перший вихід у головному єврокубковому турнірі може відбутися 13 жовтня, коли «Атлетіко» прийматиме «Манчестер Юнайтед» у другому турі.

До матчу з «Ліверпулем» «Атлетіко» підходить після першої поразки в сезоні, адже мадридці поступилися «Атлетіку» з Більбао з рахунком 0:3. «Ліверпуль» натомість здобув першу перемогу в АПЛ, обігравши «Іпсвіч» 2:0.

Нагадаємо, що нападнику «Атлетіко» Альваресу діагностували депресію

Теги: ФК Атлетіко (Мадрид) Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

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