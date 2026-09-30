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Артем Довбик отримує одну з найбільших зарплат у «Болоньї»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Артем Довбик отримує одну з найбільших зарплат у «Болоньї»
До Італії українець перебрався влітку 2024 року з «Жирони»
фото: ФК «Болонья». Артем Довбик

Українець приєднався до червоно-синіх на правах оренди

Нападник Артем Довбик посідає друге-третє місце у рейтингу найвисокооплачуваніших гравців «Болоньї». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tuttomercatoweb.

Українець отримує зарплатню у розмірі двух мільйонів євро на рік після сплати податків. Такі самі гроші отримує зхаисник АРтур Теат.

Лідером по зарплатні у команді є вінгер Рікардо Орсоліні, який отримує 2,5 мільйони євро н рік.

До «Болоньї» Артем Довбик доєднався на правах річної оренди з «Роми». За червоно-синіх вститиг провести чотири гри та забити один м'яч. 28-річний нападник не зумів доєднатись до збірної України на вересно-жотневих зборах чеез ушкодження.

«Болонья» з двома очками після чотирьох турів йде на 18-му місці турнірної таблиці Серії А.

До слова, Раффаеле Палладіно замінив Домініко Тедеско біля керма «Болоньї».

Теги: Артем Довбик Серія А

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