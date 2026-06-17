На Обухівщині автівка врізалася в дерево, 22-річна пасажирка загинула

23-річний водій автомобіля Acura TLX не впорався з керуванням, з'їхав на праве узбіччя, де скоїв наїзд на дерево

Досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди триває

На автодорозі Ржищів – Балико-Щучинка, неподалік Кагарлика, сталася смертельна аварія. Внаслідок зіткнення легковика з деревом на місці загинула пасажирка, повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За попередніми даними правоохоронців, 23-річний водій автомобіля Acura TLX не впорався з керуванням, з'їхав на праве узбіччя, де скоїв наїзд на дерево.

Внаслідок ДТП 22-річна пасажирка автомобіля загинула на місці події.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Досудове розслідування триває, винуватцю аварії загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські Київщини встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди у Бучанському районі, внаслідок якої травмувалися троє дітей. Аварія сталася напередодні, 16 червня, близько 18:00 у місті Ірпінь. На спецлінію «102» надійшло повідомлення про зіткнення двох автомобілів.

Також у Вишгородському районі поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждав чоловік. Аварія трапилася ввечері 14 червня у селі Болотня. За попередніми даними правоохоронців, 36-річний водій автомобіля ЗАЗ не вибрав безпечної швидкості руху. У цей момент дорогу в невстановленому місці переходив пішохід. Водій не встиг вчасно зреагувати й збив його.