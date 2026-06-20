Гравець «Динамо» офіційно перейшов у «Полісся»

Максим Брагару гратиме за команду з Житомира

Український півзахисник Максим Брагару офіційно залишив «Динамо» та продовжить кар'єру в житомирському «Поліcсі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу київського клубу.

Контракт між сторонами розрахований до літа 2029 року. У минулому сезоні Брагару виступав за «вовків» на правах оренди з «Динамо». Він зіграв у 26 матчах та оформив вісім результативних дій (4+4). Портал Trasnsfermarkt оцінює 23-річного гравця в 1,5 млн євро.

Брагару перейшов до «Динамо» влітку 2024 року з одеського «Чорноморця». У складі «біло-синіх» хавбек провів у всіх турнірах 27 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. Разом із «Динамо» Брагару виграв золоті медалі чемпіонату України у сезоні 2024/2025.

Нагадаємо, ФК «Харків» підписав із київського «Динамо» півзахисника Олександра Яцика. Хавбек уклав із командою Младена Бартуловіча контракт на чотири роки. Його трансфер коштував «Харкову» орієнтовно 2,5 млн євро. У новій команді Яцик виступатиме під 8-м номером.

«Багряно-золоті» стануть третім клубом для українця на дорослому рівні. Окрім рідного «Динамо», він також захищав кольори луганської «Зорі» на правах оренди. Там півзахисник відіграв два сезони.

Яцик у кампанії 2025/26 зіграв 27 матчів за столичний гранд в усіх турнірах. До свого активу він записав три голи. До структури «біло-синіх» хавбек потрапив старшокласником із академії київської «Оболоні».

До слова, оборонець Томаш Кендзьора повернувся в «Динамо» після кількарічної перерви. Поляк покинув ПАОК із грецьких Салонік. Легіонер дістанеться киянам безкоштовно.