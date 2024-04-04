19-річна українка виграла «бронзу» на юніорському Чемпіонаті світу

Брикіна – учасниця збірної України з лижної акробатики, що цьогоріч змагалася на етапах Кубка світу

Четвертого квітня в Італії (Chiesa in Valmalenco) розпочався юніорський чемпіонат світу лижної акробатики, де змагалися 16 дівчат. 19-річна Ангеліна Брикіна виборола «бронзу» в лижній акробатиці, повідомляє Департамент молодіжної політики та спорту.

Ангеліна єдина представниця від української команди, яка змогла пробитися до фіналів. Брикіна здобула для України першу за 11 років медаль на рівні юніорського чемпіонату світу з фристайлу в лижній акробатиці серед жінок.

У фіналі Ангеліна, як і її конкурентки, виконувала стрибок з двома гвинтами bFF (бек-фул-фул). Отримавши від суддів 78.75 балів, Ангеліна фінішувала на третьому місці – бронзова нагорода.

Ще одна лижниця з Івано-Франківської області Оксана Яцюк посіла 10 місце.

Брикіна – учасниця збірної України з лижної акробатики, що цьогоріч змагалася на етапах Кубка світу. У лютому 19-річна спортсменка дебютувала у суперфіналі на етапі у канадському Лак-Бопорті.