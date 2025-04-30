Суперкомп'ютер назвав нового фаворита Ліги чемпіонів

Суперкомп'ютер оцінює шанси клубу з Франції на перемогу у турнірі у 38,2%

Головним фаворитом на перемогу у Лізі чемпіонів згідно з оцінкою Opta є «Парі Сен-Жермен»

Після першої півфінальної зустрічі Ліги чемпіонів між «ПСЖ» та «Арсеналом» суперкомп'ютер Opta оновив свої прогнози щодо переможця турніру. Про це повідомляє «Главком».

Головним фаворитом на перемогу згідно з оцінкою Opta є «Парі Сен-Жермен». Суперкомп'ютер оцінює шанси клубу з Франції на перемогу у турнірі у 38,2%.

Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta:

«Парі Сен-Жермен» – 38,2%. «Барселона» – 28,7%. «Інтер» – 18,1%. «Арсенал» – 15%.

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні.

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Після раннього пропущеного м'яча «Арсенал» намагався перехопити ініціативу, і в другому таймі Мікель Меріно навіть відзначився голом, який, однак, був скасований через офсайд після перегляду VAR.

Голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду, зокрема, після ударів Леандро Троссарда та Габріеля Мартінеллі.​

Матч-відповідь відбудеться 7 травня на «Парк де Пренс» у Парижі. «Арсеналу» необхідно перемагати, щоб пробитися до фіналу, який відбудеться 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.