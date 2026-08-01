Продаж прав на Чемпіонат світу: стало відоме остаточне рішення ФІФА щодо скандальної ініціативи

Ініціатива Інфантіно спровокувало розкол у світовому футболі

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно відмовився від ідеї щодо продажу частки прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам. Про це він написав в Instagram, інформує «Главком».

«Проєкт був покликаний закласти основу для подальшого зміцнення національних асоціацій-членів ФІФА та розвитку нашого виду спорту в усьому світі, особливо в тих країнах, де підтримка необхідна найбільше.

При цьому, як ми заявляли з самого початку, реалізувати його передбачалося лише за підтримки більшості асоціацій – членів ФІФА та виключно після консультацій з ними, радою ФІФА, конфедераціями та іншими заінтересованими сторонами. Уважно вислухавши всі думки, ми дійшли висновку, що проєкт викликав розбіжності такого характеру, які незалежно від рівня його підтримки більше не відповідають спочатку поставленій меті», – повідомив Інфантіно.

Раніше пропозицію Інфантіно відкинули у Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА), Конфедерації футболу Північної та Центральної Америки та країн Карибського басейну (КОНКАКАФ), Азіатській конфедерації футболу (AFC) та Південноамериканській конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ).

В УЄФА також заявили про бойкот турнірів під егідою ФІФА.

План ФІФА передбачав створення компанії, яка контролюватиме головні чоловічі та жіночі змагання організації.

Інфантіно вважав, що створення FIFA Forward Enterprise підвищило б прибуток членів ФІФА. У ФІФА заявили, що дана схема могла б додатково принести $4,2 млрд.