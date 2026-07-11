Гравець, який вивів Іспанію у півфінал мундіалю, увійшов в історію футболу

Мікель Меріно став справжнім «джокером» команди Луїса де ла Фуенте

Півзахисник збірної Іспанії Мікель Меріно встановив історичне досягнення після переможного голу в чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 проти Бельгії (2:1). Про це повідомляє «Главком».

Збірна Іспанії вдруге поспіль здобула перемогу в матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 завдяки голу Мікеля Меріно. Півзахисник став першим гравцем в історії мундіалів, який двічі забивав переможні м'ячі в різних матчах плейоф, вийшовши з лави запасних.

На 86-й хвилині матчу 1/4 фіналу проти Бельгії головний тренер Іспанії Луїс де ла Фуенте випустив Меріно замість Педрі. Уже на 88-й хвилині півзахисник скористався помилкою воротаря Сенне Ламменса після дальнього удару Пау Кубарсі та відправив м'яч у ворота, принісши іспанцям перемогу – 2:1.

Для Меріно це вже другий поспіль вирішальний гол після виходу на заміну на цьому мундіалі. У матчі 1/8 фіналу проти Португалії він також вийшов із лави запасних та забив м'яч, який вивів Іспанію до чвертьфіналу.

На Чемпіонаті світу 2026 30-річний півзахисник взяв участь в усіх шести матчах команди, але лише один із них розпочав у стартовому складі – проти Уругваю на груповому етапі. В інших п'яти поєдинках футболіст «фурії рохи» виходив на заміну, двічі принісши іспанцям перемогу в плейоф.

Матч півфіналу Чемпіонату світу 2026 збірна Іспанії зіграє проти Франції 14 липня о 22:00.

Нагадаємо, нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе уникнув серйозної травми та готується зіграти у півфіналі Чемпіонату світу 2026 проти Іспанії. Мбаппе достроково завершив чвертьфінальну гру з Марокко (2:0), попросивши заміну, а потім додивлявся матч на лаві запасних із пакетом льоду на верхній частині правої стопи.

Згодом Кіліан швидко всіх заспокоїв. Спочатку він стрибав і танцював перед французькими вболівальниками після виходу до півфіналу, а потім повідомив партнерам, що це лише забій і все буде добре. Якщо після відновлення тренувань біль збережеться, його навантаження можуть скоригувати. Якщо не виникне нових ускладнень він зіграє у півфіналі мундіалю проти Іспанії.