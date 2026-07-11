Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гравець, який вивів Іспанію у півфінал мундіалю, увійшов в історію футболу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Гравець, який вивів Іспанію у півфінал мундіалю, увійшов в історію футболу
Мікель Меріно щойно забив у ворота збірної Бельгії
фото: AS

Мікель Меріно став справжнім «джокером» команди Луїса де ла Фуенте

Півзахисник збірної Іспанії Мікель Меріно встановив історичне досягнення після переможного голу в чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 проти Бельгії (2:1). Про це повідомляє «Главком».

Збірна Іспанії вдруге поспіль здобула перемогу в матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 завдяки голу Мікеля Меріно. Півзахисник став першим гравцем в історії мундіалів, який двічі забивав переможні м'ячі в різних матчах плейоф, вийшовши з лави запасних.

На 86-й хвилині матчу 1/4 фіналу проти Бельгії головний тренер Іспанії Луїс де ла Фуенте випустив Меріно замість Педрі. Уже на 88-й хвилині півзахисник скористався помилкою воротаря Сенне Ламменса після дальнього удару Пау Кубарсі та відправив м'яч у ворота, принісши іспанцям перемогу – 2:1.

Для Меріно це вже другий поспіль вирішальний гол після виходу на заміну на цьому мундіалі. У матчі 1/8 фіналу проти Португалії він також вийшов із лави запасних та забив м'яч, який вивів Іспанію до чвертьфіналу.

На Чемпіонаті світу 2026 30-річний півзахисник взяв участь в усіх шести матчах команди, але лише один із них розпочав у стартовому складі – проти Уругваю на груповому етапі. В інших п'яти поєдинках футболіст «фурії рохи» виходив на заміну, двічі принісши іспанцям перемогу в плейоф.

Матч півфіналу Чемпіонату світу 2026 збірна Іспанії зіграє проти Франції 14 липня о 22:00.

Нагадаємо, нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе уникнув серйозної травми та готується зіграти у півфіналі Чемпіонату світу 2026 проти Іспанії. Мбаппе достроково завершив чвертьфінальну гру з Марокко (2:0), попросивши заміну, а потім додивлявся матч на лаві запасних із пакетом льоду на верхній частині правої стопи.

Згодом Кіліан швидко всіх заспокоїв. Спочатку він стрибав і танцював перед французькими вболівальниками після виходу до півфіналу, а потім повідомив партнерам, що це лише забій і все буде добре. Якщо після відновлення тренувань біль збережеться, його навантаження можуть скоригувати. Якщо не виникне нових ускладнень він зіграє у півфіналі мундіалю проти Іспанії.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Мікель Меріно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канадська збірна виходить на старт
Канада – Боснія і Герцеговина. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026 Реклама
12 червня, 09:15
Штучні перешкоди завжди хтось намагається здолати
Кмітливий любитель хильнути майстерно пошив у дурні охорону на Чемпіонаті світу 2026
14 червня, 16:36
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року
США – Парагвай: де дивитися гру Чемпіонату світу з футболу
12 червня, 11:03
Мессі: Я люблю грати у футбол, це моя пристрасть із самого дитинства
Мессі пояснив, чому плакав після першого голу на Чемпіонаті світу 2026
17 червня, 10:31
Тухелю не сподобалася поведінка фотографів на світовій першості
Головний тренер збірної Англії поскаржився на фотографів на Чемпіонаті світу
18 червня, 15:11
Юліан Нагельсманн намагається зберігати оптимізм
Тренер збірної Німеччини відреагував на втрату провідного футболіста на Чемпіонаті світу
22 червня, 16:57
Колумбія продовжує перемагати на Чемпіонаті світу
Колумбія здолала Гану у грі 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
4 липня, 06:32
Амаду Онана надовго потрапив у лазарет
Півзахисник збірної Бельгії через важку травму вибув на понад пів року
7 липня, 19:12
Іспанія обіграла Бельгію і вийшла у півфінал ЧС-2026
Збірна Іспанії перемогла Бельгію і стала другим півфіналістом Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 00:01

Новини

Путініст Плющенко поскаржився, що його син фігурист виявився нікому непотрібним в Росії
Путініст Плющенко поскаржився, що його син фігурист виявився нікому непотрібним в Росії
Гравець, який вивів Іспанію у півфінал мундіалю, увійшов в історію футболу
Гравець, який вивів Іспанію у півфінал мундіалю, увійшов в історію футболу
Стало відомо, чи зможе Мбаппе зіграти проти Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу
Стало відомо, чи зможе Мбаппе зіграти проти Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу
Календар матчів АПЛ сезону 2026/27: коли відбудуться головні дербі та битви грандів Англії
Календар матчів АПЛ сезону 2026/27: коли відбудуться головні дербі та битви грандів Англії
Американська журналістка заявила, що на мундіалі США грали одразу проти двох збірних
Американська журналістка заявила, що на мундіалі США грали одразу проти двох збірних
Аргентина – Швейцарія. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026
Аргентина – Швейцарія. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
50K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua